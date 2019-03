IN KAART. Een derde van Vlaanderen is volgebouwd, elke dag komen er 13 voetbalvelden bij In 55 gemeenten meer dan de helft ‘bebouwd’ ADN TT

15 maart 2019

16u59

Bron: Belga 3 Vlaanderen raakt steeds meer volgebouwd: in 2016 was maar liefst 33 procent van het Vlaamse grondgebied of meer dan 450.000 hectare in beslag genomen ruimte. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Op drie jaar tijd werd er 7.000 hectare extra in beslag genomen. Dat komt overeen met ongeveer 6,4 hectare per dag of dertien voetbalvelden. Vooral de huisvesting nam toe.

Woongebouwen, inclusief tuinen, nemen in Vlaanderen nu al zo'n 39 procent van het totale ruimtebeslag in. Tussen 2013 en 2016 kwam er per dag ongeveer 4,1 ha bij, of 4.500 hectare in totaal, wat meer dan de helft van de nieuwe in beslag genomen ruimte is.

Op de tweede plaats komen wegen en spoorwegen (18 procent), die tussen 2013 en 2016 groeiden met ongeveer 1 hectare per dag. Nadien volgen terreinen voor industriële en commerciële doeleinden (13 procent). Tien procent van het ruimtebeslag in Vlaanderen gaat naar overige gebouwde terreinen, zoals kerken of monumenten, en 11 procent naar parkings, pleinen of braakliggende terreinen. Zo'n 6,5 procent van het ruimtebeslag bestaat uit terreinen voor recreatieve doeleinden (parken, sportterreinen, ...), terwijl de landbouw 2 procent in beslag neemt.

In 55 gemeenten in Vlaanderen is zelfs meer dan de helft van de ruimte 'bebouwd'. Dat is uiteraard het geval voor grootstedelijke gebieden in en rond Antwerpen, Gent en Brussel. Maar ook zogenaamde 'villagemeenten' als Sint-Martens-Latem en Keerbergen bevinden zich in dit lijstje. Ook gemeenten met veel industrieterreinen (Olen, Willebroek, Izegem, ...) hebben een groot ruimtebeslag, net als gemeenten met veel serre-infrastructuur zoals Sint-Katelijne-Waver en Duffel.

De gemeente met het minste ruimtebeslag en dus de meest omvangrijke open ruimte in Vlaanderen is Zuienkerke (0-10 procent). Ook verschillende West-Vlaamse (Damme, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, ...) en Limburgse gemeenten (Voeren, Spiere-Helkijn, Meeuwen-Gruitrode, ...) en zelfs Gooik, Hoegaarden of Kortenaken in Vlaams-Brabant zijn met 10 à 20 procent ruimtebeslag nog erg landelijk.