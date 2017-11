IN KAART: Dit zijn volgens Gault&Millau de beste restaurants in uw provincie TT

17u00 135 Ronny De Coster/HLN Peter Goossens van het Hof van Cleve behaalde voor de vijftiende keer op rij de topscore van 19,5 op 20. Met een score van 19,5 op 20 is Hof Van Cleve opnieuw het beste restaurant in Vlaanderen volgens de restaurantgids Gault&Millau. Vanmiddag werden de laureaten bekendgemaakt. Peter Goossens van Hof van Cleve werd gelauwerd voor zijn vijftiende keer op rij 19,5 op 20. Chef van het Jaar is dit jaar Eric Fernez van restaurant D’Eugénie à Émilie in Baudour bij Bergen. Ontdek hier welke restaurants in jouw buurt in de gids staan.

De anonieme inspecteurs van de gids hebben dit jaar meer dan 1.200 restaurants bezocht en gerecenseerd. Op de kaarten onderaan ontdek je per provincie de restaurants in jouw buurt. Op de kaart hieronder ontdek je de beste restaurant van heel België die een score van 17 of meer op 20 haalden.

Peter Goossens is tot nu toe de enige chef ooit die de score van 19,5 op 20 vijftien jaar op rij heeft kunnen behalen. Christophe Hardiquest van Bon-Bon bevestigt voor de derde maal op rij deze score buiten categorie. Nog altijd in de hoogste sferen zijn de opvallendste evoluties de 17,5 van Chambre Séparée van Kobe Desramaults en dezelfde score voor D’Eugénie à Émilie, Nuance en het Chalet de la Forêt. Bij de nieuwkomers op 17/20 noteren we de Zet’Joe van Geert Van Hecke en Dany Hoorseele met zijn gelijknamige restaurant.

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Brussel

Chef van het jaar

De keuze van Gault&Millau voor Eric Fernez als chef van het jaar verantwoordt de gids als volgt: "Veel mensen beschouwen Eric als een monument van de perfect uitgevoerde klassieke keuken. Al zijn bereidingen zijn perfect technisch beheerst en worden gekenmerkt door prachtige producten, puur eetplezier en authenticiteit. Deze voor een Chef van het Jaar essentiële kwaliteiten vult hij aan met een passie voor wijn, die zowel in het interieur van het restaurant als op zijn zeer mooie wijnkaart tot uiting komt."

Jonge Chef van het Jaar

Bij Jonge Chefs van het Jaar vallen Jo Grootaers (Altermezzo - Tongeren) voor Vlaanderen, Ludovic Vanackere (Atelier de Bossimé – Loyers) voor Wallonië en Kenzo Nakata (Gramm – Brussel) voor het Brussels Gewest in de prijzen.

De ambassadeurs van de 'prijs & plezierverhouding' van het jaar zijn Le 203 (Brussel), de Siphon (Damme) en de baraGoû (Marche-en-Famenne), de drie ontdekkingen van het jaar de Transvaal (Oudergem), De Stadt van Luijck (Sint-Truiden) en L’Horizon (Chaumont-Gistoux).

De Ambachtelijke Chef van het Jaar is Johan Segers, die in 2017 zijn 50 jaar aan de fornuizen viert, een halve eeuw uitmuntendheid.

Ook de volgende thematische laureaten werden bekroond:

Gastvrouw van het Jaar: Valérie Barbanson (Philippe Meyers – Eigenbrakel)

Italiaanse Chef van het Jaar: Felice Miluzzi (Rossi-Leuven)

Aziatische Chef van het Jaar: Dokkoon Kapueak (Boo Raan – Knokke-Heist)

Terras van het Jaar: Fou d’O (Gent)

Sommelier van het Jaar: Gianluca Di Taranto (The Jane - Antwerpen)

Dessert van het Jaar: L’Eau Vive (Arbre)

Brasserie van het Jaar: Brabohoeve (Schilde)

Gastro-bistro van het Jaar: Bruut (Brugge)

Nieuwkomer van het Jaar: Chambre Séparée (Gent)

Wijnkaart van het Jaar: Terminus (Watou)Bierkaart: Edison (Koksijde)