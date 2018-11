IN KAART. Dit zijn volgens Gault&Millau de beste restaurants bij jou in de buurt TT

05 november 2018

16u16 99 Ons land heeft een nieuwe Chef van het Jaar: David Martin van restaurant La Paix in Anderlecht kreeg de prestigieuze Gault&Millau-prijs vanmiddag in ontvangst. Beste restaurant van Vlaanderen is opnieuw Hof van Cleve, sterrenchef Peter Goossens krijgt de topscore van 19,5 op 20 voor het zestiende jaar op rij. En voor het eerst telt ook Wallonië een restaurant met het maximum van vijf koksmutsen. Ontdek hier welke restaurants in jouw buurt in de gids staan.

Gault&Millau stelde de zestiende editie van de Gault&Millau Belux Gids vanmiddag voor. Het grootste nieuws was uiteraard de bekendmaking van de Chef van het Jaar 2019, een titel die dit jaar gaat naar David Martin van Restaurant La Paix in Anderlecht. “Met David Martin als Chef van het Jaar kiezen we voor een persoonlijkheid die visie, expertise, creativiteit en durf toont. Daarvoor laat hij zich inspireren door zowel de Franse, Belgische als Japanse keuken. Daarmee heeft deze intelligente en ondernemende chef, met respect voor het verleden, aan restaurant La Paix een nieuwe identiteit gegeven.”, aldus de redactie.

Op de kaart hierboven ontdek je de beste restaurants van heel België die een score van 17 of meer op 20 haalden. Onderaan dit artikel kan je deze restaurants in lijstvorm vinden.



Voor het eerst krijgt ook een Waalse chef het maximum van vijf koksmutsen: L’air du temps van Sang-hoon Degeimbre stijgt naar 19/20. Andere stijgers aan de top zijn Sea Grill van Yves Mattagne met 18,5/20, The Jane van Nick Bril en Chambre Séparée van Kobe Desramaults met 18/20. Hof van Cleve en het Brusselse Bon-Bon behouden hun topscore van 19,5/20.

Op de kaarten hieronder ontdek je per provincie alle restaurants uit de gids in jouw buurt. Helemaal onderaan lijsten we de thematische laureaten van 2019 op.

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Brussel

Thematische laureaten

Jonge Chefs

Bij de Jonge Chefs van het Jaar vallen Thijs Vervloet (Colette – Westerlo) voor Vlaanderen, Maxime Zimmer (Un Max de Goût - Comblain-au-Pont) voor Wallonië en Maxime Maziers (Bruneau – Brussel) voor het Brussels Gewest in de prijzen. De restaurants met de beste verhouding tussen ‘prijs & plezier’ zijn Le 54 (Tongeren), Le Tournant (Brussel) en Attablez-Vous (Namen). Drie ontdekkingen van het jaar zijn La Canne en Ville (Brussel), Le Vieux Château (Flobecq) en ViEr (Kortrijk).

Het Cahier POP dat vorig jaar werd opgestart en de beste ‘gourmet street & fast food’ adressen verzamelt, groeit snel. Het telt nu al meer dan 250 adressen waar het leuk en lekker ongedwongen tafelen is. De drie POP-laureaten van 2019 zijn Peppe’s in Genk, My Tannour in Brussel en Samëlla in Visé.

De gids telt niet minder dan 240 nieuwe adressen, terwijl er ook een honderdtal verdwenen, vaak door sluiting. Vanaf dit jaar wordt gequoteerd met halve punten vanaf 13/20.

Gault&Millau bekroont dit jaar ook twee nieuwe categorieën. Zo werden 26 cocktailbars opgelijst, die je hier vindt. Enkele weken geleden werden ook de beste chocolatiers van België bekendgemaakt.