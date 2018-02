IN KAART: Dit zijn de gevaarlijkste (fiets)kruispunten van Vlaanderen Tommy Thijs

20 februari 2018

09u16 243 Gisteren stierf een 16-jarig meisje toen ze op haar fiets werd aangereden door een truck. Het gevaarlijke kruispunt waar het ongeval gebeurde zou al 15 jaar aangepakt worden , dus komt het thema verkeersveiligheid opnieuw hoog op de politieke agenda te staan. Eind vorig jaar stelden wij een kaart op met de gevaarlijkste kruispunten van Vlaanderen. Hieronder kan je zelf op zoek gaan naar de gevaarlijkste kruispunten bij jou in de buurt.

De Vlaamse overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer werken sinds vorig jaar niet meer met de statische lijst van zwarte punten uit 2002. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trok toen nog 50 miljoen euro uit om de laatste knelpunten uit die lijst van 800 kruispunten weg te werken. Sindsdien is er een zogenaamde 'dynamische lijst', die elk jaar bijgewerkt kan worden.

Hoe werkt de kaart?

Elke locatie in de lijst met zwarte punten kreeg een 'prioriteitsscore' mee, afhankelijk van het aantal slachtoffers dat er op dat punt is gevallen en de graad van de verwondingen. Hoe hoger de 'score', hoe onveiliger het kruispunt en hoe donkerder het icoon is ingekleurd.



Locaties die aangeduid zijn door een icoon van een uitroepteken, zijn zowel voor fietsers als voor andere bestuurders onveilig. Op locaties met het icoon van een auto vonden vooral ongevallen met motorvoertuigen plaats.



Je kan scrollen om in- en uit te zoomen en op een icoon klikken om meer details te zien.

Niet actueel genoeg

De locaties op deze kaart zijn gebaseerd op de lijst die Weyts in mei overmaakte aan Groen-parlementslid Björn Rzoska. Ze zijn wel nog gebaseerd op ongevallengegevens van 2011 tot 2013 en betreffen enkel gewestwegen. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de lokalisatie van de ongevallengegevens en de gevaarlijkepuntenberekening van 2014 en 2015, verzekert het kabinet-Weyts. Ook de cijfers van 2016 worden zo snel mogelijk verwerkt.



Weyts wil zo op twee manieren werken in de aanpak van de gevaarlijke punten: top-down, via een jaarlijkse bijgewerkte lijst, en bottom-up, via feedback van lokale betrokkenen op het terrein.



De kruispunten in een tabel: typ bovenaan jouw gemeente of provincie: