IN KAART. Dit zijn de beste plekken om te gaan sleeën in jouw buurt Joyce Van De Winkel

30 januari 2019

11u00 0 Woensdagmiddag en heel Vlaanderen is bedekt met een sneeuwtapijt: tijd om de slee nog eens boven te halen. Maar waar kan je terecht in jouw buurt met die slee? Wij zochten de leukste heuvels, hobbels en hoogvlaktes uit in Vlaanderen om te gaan sleeën, met of zonder kinderen.

Van de kust tot Limburg, overal in Vlaanderen vind je wel oneffenheden in het landschap waar je je volledig op kan uitleven als het gesneeuwd heeft. In de duinen aan de kust of op de heuvels van de Vlaamse Ardennen, wij lijstten de beste winterlandschappen om te sleeën en aan wintersport te doen op en we goten ze in een kaartje.

Sleep met je muis over de driehoekjes en kom meer te weten over de plek in jouw buurt om te gaan sleeën.