IN KAART. Dit zijn de beste cocktailbars in jouw buurt volgens Gault&Millau

05 november 2018

16u26 5 De restaurantgids Gault&Millau maakte vandaag haar nieuwe selectie voor 2019 bekend. Nieuw dit jaar is dat de gids ook de beste cocktailbars oplijst. Wij zetten ze voor jou op kaart.

“Meer dan ooit brengt Gault&Millau meer dan alleen een restaurantgids”, meldt de redactie van de gids. In de categorie ‘Great Cocktail Bars in Belgium’ werden 26 zaken opgenomen, waarbij er drie bovenuit staken: Botanical by Alfonse in Namen, BarBurbure in Antwerpen en La Pharmacie Anglaise in Brussel.