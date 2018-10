IN KAART. Dit zijn álle resultaten van de lokale verkiezingen van 2018 TT

15 oktober 2018

10u42 1 De kaarten zijn geschud, de kiezer heeft gesproken en de teerlingen zijn geworpen. Zowel in Vlaanderen, Brussel, Wallonië als in de provincies en in de Antwerpse districten zijn ondertussen zo goed als alle stemmen geteld. Wij zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

Vlaanderen

Brussel

In Brussel valt vooral de goede score van Ecolo-Groen op. De partij komt in een aantal besturen terecht en mag zelfs burgemeesters leveren.

Wallonië

In het zuiden van het land kleuren vooral traditionele allianties en lijsten de kaarten.

De provincies

Ze raakten een beetje ondergesneeuwd dit jaar, maar ook voor de provincies waren er gisteren verkiezingen. N-VA en CD&V verdeelden de koek in Vlaanderen, met één liberale kieskring als troostprijs in Oost-Vlaanderen.

De Antwerpse districten

In de negen Antwerpse districten blijft N-VA domineren. Enkel in Berchem, waar het rood-groene kartel sp.a-Groen de koppositie neemt en Borgerhout, waar Groen apart goed scoort en wellicht een linkse bestuursmeerderheid met sp.a en PVDA zal houden, is N-VA niet de grootste.