IN KAART. Dit jaar 38 werven op snelwegen ttr

17 februari 2020

11u01

Bron: belga 2 Het Agentschap Wegen en Verkeer plant het komende jaar 38 snelwegwerven. In totaal wordt er ruim 81 kilometer wegdek vernieuwd en komt er 20 kilometer aan nieuwe geluidsschermen. Ontdek hieronder op de kaart waar er overal gewerkt wordt dit jaar.

Heel wat Vlaamse autosnelwegen zijn aan onderhoud toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt daarom samen met Lantis en De Werkvennootschap 38 snelwegwerven aan in 2020, maakte het AWV vandaag bekend op een persconferentie.

In totaal wordt er 81,6 kilometer wegdek vernieuwd. Daarnaast komt er 20 kilometer aan nieuwe geluidsschermen. De werven die de meeste verkeershinder zullen veroorzaken, zijn de verbreding en sanering van het viaduct in Wilsele op de E314 richting Lummen, de sanering van het viaduct van Gentbrugge op de E17, de heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke richting Zelzate en de plaatsing van geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout. De werken van Lantis - het vroegere BAM of Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - aan de Oosterweelverbinding op de R1 zijn al bezig, maar zullen vanaf komende zomer extra hinder veroorzaken.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil de hinder zoveel mogelijk beperken door grondig te overleggen met alle betrokken partners en wegenwerken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zei ze. Peeters roept ook op verkeerssignalisatie en snelheidsverlagingen op werven te respecteren. "We vergeten het vaak, maar op een werf zijn mensen aan de slag die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. De snelheidsverlaging aan werken is er niet voor niks: die is er voor de veiligheid van de aanwezige arbeiders en de weggebruikers."

"De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent", zei Peeters nog. "Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn, samen met gerichte investeringen in de uitbouw van de capaciteit, noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen.”