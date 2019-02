IN KAART. Dit jaar 32 grote werven op snelwegen Redactie

26 februari 2019

12u00

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Dit jaar komen er 32 grote werven op onze snelwegen, in totaal wordt er aan 242 kilometer snelweg gewerkt. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Uiteraard zal er hinder zijn, maar we doen er alles aan om die te beperken”, klinkt het bij Weyts. Ontdek hier waar er overal gewerkt wordt dit jaar.

Met de nieuwe werven zal er deze regeerperiode in totaal aan 1.500 km autosnelweg gewerkt zijn. Dat was mogelijk omdat het budget voor de wegen in deze regeerperiode fors opgetrokken werd. Volgens Weyts werd het aandeel snelwegen dat “in goede staat” verkeert zo verhoogd van 76 tot 86 procent.



De grote werven van 2019 moeten ervoor zorgen dat nog meer snelwegen in goede staat zijn. Zo wordt er onder meer structureel onderhoud voorzien op de E34 (tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland), op de E19 (tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel), de E313 (tussen Geel-Oost en Geel-West), de E17 (tussen Waasmunster en Sint-Niklaas), de E34 (tussen Moerbeke en Kemzeke) en de A18 (tussen Jabbeke en Gistel). Er worden ook bruggen gesaneerd op de R2, de E34 en de E40. Daarnaast worden er herstellingen uitgevoerd, op- en afritten heringericht en veiligheidsconstructies vervangen.

Extra capaciteit

Er wordt ook geïnvesteerd in bijkomende capaciteit. Zo wordt er dit jaar gewerkt aan een derde rijstrook op de E314 tussen Lummen en Heusden-Zolder om de doorstroming te verbeteren. “Schuppen werkt om het verkeer vlotter te maken”, zegt Weyts. “We hebben vorig jaar een nieuwe spitsstrook geopend tussen De Pinte en Zwijnaarde en het effect is voelbaar. Op plaatsen waar gewerkt werd, namen files dikwijls aantoonbaar af.”

Vlaanderen investeert dit jaar ook meer in de de leefbaarheid van de omwonenden. In 2019 vinden er werken plaats voor het plaatsen van geluidsschermen tussen Kruibeke en Antwerpen-West (E17), tussen Zwijnaarde en De Pinte (E17) en tussen Beersel en Drogenbos (Ring rond Brussel). Niet alle investeringen langs de autosnelwegen zijn gericht op de auto. Zo dient een werf op de E34 ter hoogte van Waaslandhaven-Oost om de komst van een nieuwe fietsbrug voor te bereiden.

Hinder

De werken zullen ongetwijfeld hinder meebrengen voor de weggebruikers. “Waar een schup in de grond gaat, ontstaat een hoop aarde én een hoop hinder”, beseft Weyts. “We doen er echter alles aan om die hinder tot een minimum te beperken.” De werven worden zoveel mogelijk gepland in vakantieperiodes. Er wordt maximaal ingezet op nachtwerk en volcontinu werken.