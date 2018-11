IN KAART. Deze Vlaamse gemeenten hebben nog geen nieuw bestuur HA

14 november 2018

07u30

Bron: Belga 0 Exact een maand geleden trokken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. In de meeste gemeenten is intussen een bestuursmeerderheid gevormd, maar in elke Vlaamse provincie zijn er nog wel enkele knelpunten. Een overzicht.

OOST-VLAANDEREN

In Gent claimde Mathias De Clercq (Open Vld) tijdens de verkiezingsnacht al de burgemeesterssjerp, tot ergernis van het kartel Sp.a/Groen. Open Vld ging intussen wel aan tafel met het kartel en met CD&V, waaraan de liberalen zich hebben vastgeklonken.

Deze week deed De Clercq een voorstel tot bevoegdheidsverdeling, maar dat schoot sp.a/Groen in het verkeerde keelgat. De gesprekken zijn opgeschort. Mogelijk wordt de huidige configuratie gereanimeerd, anders worden gesprekken tussen het kartel en N-VA niet uitgesloten.

In de tweede stad van Oost-Vlaanderen, Aalst, geeft burgemeester D'Haese (N-VA) nog geen groen licht voor een nieuwe coalitie. Hij wil een rechts bestuur op de been brengen en onderhandelt met Open Vld en CD&V, die beiden licht verloren.

In Ninove haalde voorzitter Guy D'Haeseleer met Forza Ninove meer dan 40 procent van de stemmen, maar zijn extreemrechtse partij heeft nog twee gemeenteraadsleden nodig om een meerderheid te vormen. Een zware taak, zo blijkt. D'Haeseleer deed na discrete gesprekken een openlijke oproep om steun, wat doet vermoeden dat het hem aan bondgenoten ontbreekt om het cordon sanitaire te doorbreken.

Ook in het kleinere Denderleeuw werd Vlaams Belang de grootste partij en is het aan zet om coalitiepartners te vinden.

In Berlare haalde Open Vld een absolute meerderheid, maar burgemeester Katja Gabriëls wil N-VA mee aan boord.

In Sint-Martens-Latem haalt lijst Welzijn een absolute meerderheid, maar zoekt het nog een partner.

In Lierde zoekt lijst Voor Lierde een partner ondanks haar absolute meerderheid.

LIMBURG

In Alken behaalde N-VA een absolute meerderheid. Ondanks die bijna verdubbeling van het aantal zetels reikt N-VA de hand aan de huidige partners Open Vld en Groen.

Huidig burgemeester Marc Penxten (N-VA) voert deze week nog gesprekken met de andere partijen. "We hebben een voorstel gedaan aan de huidige coalitiepartners om eventueel verder te doen", zegt Penxten. "Ik verwacht dat wel, maar ik ben er niet honderd procent zeker van. Eerst moeten de handtekeningen er zijn."

Ook in Kortessem blijft huidig burgemeester Tom Thijsen (CD&V) stevig in het zadel, aangezien de christendemocraten er een absolute meerderheid behaalden. Na het nemen van een rustperiode, voert CD&V momenteel zowel gesprekken met huidig coalitiepartner N-VA als met oppositiepartij sp.a.

"We hebben afgelopen week de onderhandelingen opgestart om te kijken of we een partner meenemen", zegt Thijsen, die binnen een week met een coalitie wil landen. "De geprefereerde partner is de huidige coalitiepartner, maar we zullen zien tot wat dat leidt. We zoeken een zo breed mogelijk draagvlak."

In Bilzen gaat de huidige coalitie van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist verder, maar Bruno Steegen (Beter Bilzen) neemt wel de burgemeesterssjerp over van Frieda Brepoels (N-VA). Daardoor moet Trots op Bilzen van Johan Sauwens net zoals in 2012 als grootste partij naar de oppositie.

Groen heeft echter een hertelling van het laatste stembureau in Martenslinde aangevraagd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Tot aan dat stembureau had de huidige coalitie immers geen meerderheid meer, waardoor Johan Danen (Groen) en Johan Sauwens (Trots op Bilzen) een akkoord sloten.

Na het stembureau van Martenslinde verloor Groen in extremis één zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige coalitie toch 16 op 31 zetels haalde.

De coalitievorming in Bilzen staat of valt er dus met minder dan zeven stemmen verschil, terwijl er ook indicaties van onregelmatigheden zijn.

WEST-VLAANDEREN

In West-Vlaanderen vormt Oostende nog een onzekerheid. Open Vld, N-VA, Groen en CD&V zitten er rond de tafel. Op 5 november hadden ze hun eerste formele overleg. Daarvoor was vooral masseerwerk nodig bij Groen, dat in de eerste weken na de verkiezing weigerde met N-VA over een coalitie te praten.

Kopstuk Wouter De Vriendt draaide bij en klonk positief bij de start van de onderhandeling: "We hebben toch een positief gevoel. We zijn toch in volle overtuiging dat vernieuwing voor Oostende en de Oostendenaar nodig is. Er is een goede nota opgesteld met Bart Tommelein, die een goede basis vormt en een aantal beleidskeuzes verankert."

Sinds de start van de onderhandeling blijft het nagenoeg stil bij de vier partijen.

VLAAMS-BRABANT

Vlaams-Brabant telt zes gemeenten waar er nog geen nieuw bestuur gevormd is.

In Vilvoorde zijn de onderhandelingen tussen sp.a (10 zetels), Open Vld (8), CD&V (5) en Groen (3) na een korte onderbreking opnieuw gestart. De partijen bereikten eind oktober al een bestuursakkoord, maar toen bleek dat sp.a'er Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenzetel wou geven, werden de gesprekken abrupt afgebroken.

Sp.a en CD&V ondertekenden wel al de burgemeestersvoordracht voor Bonte, zodat een anti-sp.a-coalitie met N-VA (4 zetels) niet aan de orde is.

In faciliteitengemeente Wemmel haalde de Vlaamse lijst 'WEMMEL' van burgemeester Walter Vansteenkiste 12 zetels, de Franstalige lijst 'Wemmel Plus!' 7 zetels en 'Intérets Communaux' 6. Het is nog onduidelijk wie een coalitie zal vormen. Door de rechtstreekse verkiezing van schepenen in de faciliteitengemeenten heeft WEMMEL er 3 en de andere twee partijen elk 1.

De partij die de burgemeester aanduidt, heeft een extra zitje. Als het college geen consensus bereikt, moet de gemeenteraad knopen doorhakken.

Ook in Linkebeek zitten de onderhandelingen muurvast. 'Link&Venir' van Yves Ghequière haalde 7 zetels, 'Ensemble LBK Samen' van Damien Thiéry 5 zetels en het tweetalige 'Activ' 2. In het nieuwe schepencollege heeft Link&Venir 2 mandaten en LKB 1. Ghequière heeft nog één handtekening tekort om burgemeester te worden.

Thiéry weigert op dit ogenblik elke samenwerking, reden waarom Link&Venir op dit ogenblik richting 'Activ' kijkt.



In Beersel zou de huidige meerderheid van CD&V (9 zetels), Groen (5) en Open Vld (2) mathematisch verder kunnen besturen. Omdat de N-VA (7 zetels) van Vlaams minister Ben Weyts en Open Vld (2) besloten in blok te onderhandelen, is de uitkomst onzeker.

Als de andere partijen het Franstalige UF (5 zetels) en Vlaams Belang (1) buiten de coalitie houden, is CD&V in elk geval 'incontournable'.

In Overijse onderhandelen de kartels Overijse2002-N-VA (10 zetels) van burgemeester Inge Lenseclaes en Open Vld/Groen Overijse (9) over de vorming van een nieuwe coalitie.

Overijse wordt momenteel bestuurd door Overijse2002-N-VA-CD&V en Open Vld. Andere partijen in de nieuwe gemeenteraad zijn het Franstalige Overijse Plus (6), CD&V (3) en Leefbaar Overijse (1).

In Zaventem is de grootste partij Open Vld (12 zetels) gesprekken gestart, maar daarover is momenteel nog niet veel geweten. Zaventem wordt nu bestuurd door Open Vld (12), N-VA (7) en CD&V (4). Met een meerderheid van 23 zetels op 31 zou deze coalitie probleemloos kunnen verder besturen.

Andere partijen in de gemeenteraad zijn het Franstalige UF (6) en Pro Zaventem (2).

ANTWERPEN

N-VA is in de stad Antwerpen met 23 van de 55 zetels 'incontournable' voor een volgend bestuur aangezien geen van de andere partijen wil samenwerken met Vlaams Belang (6 zetels).

Een voortzetting van de huidige coalitie met CD&V en Open Vld leek op verkiezingsavond de meest evidente optie, maar burgemeester Bart De Wever gaf aan dat die meerderheid nu wel erg nipt is geworden (28 zetels) en zette de deur open voor een "verzoening" met het Groen van Wouter Van Besien.

Groen had voor de verkiezingen echter verklaard niet met N-VA in zee te willen gaan en het water bleek ook de voorbije weken nog (te) diep. Ook een terugkeer van sp.a in het stadsbestuur blijft nog steeds een optie, al waren de socialisten eigenlijk de grote verliezer van de verkiezingen.

Ook in Beerse, Borsbeek, Heist-op-den-Berg en Zoersel is het nog wachten op een nieuwe coalitie en/of burgemeester.

In Borsbeek is de situatie wel erg duidelijk: Iedereen Borsbeek (10 zetels) van burgemeester Dis Van Berckelaer kan alleen maar in zee met N-VA (9), aangezien Vlaams Belang (2) nog de enige andere partij met verkozenen is.

In Zoersel is de N-VA van burgemeester Liesbeth Verstreken aan zet en lopen er gesprekken, maar Verstreken wil voorlopig niet kwijt met wie.

In Beerse werd oppositiepartij CDE-Vlim.be de grootste, maar verloopt de zoektocht naar partners moeizaam, aangezien de twee huidige coalitiepartijen N-VA en Beerse+ onder meer niet willen weten van het schrappen van het geplande nieuwe dienstencentrum, een van de voornaamste programmapunten van CDE-Vlim.be.

Heist-op-den-Berg tot slot was de voorbije weken het decor van flink wat partijtjes schaduwboksen. Provinciaal gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) ging eerst aan de slag als informateur en besloot dat er een coalitie mogelijk zou zijn van N-VA, Open Vld en Groen met nog een vierde partner, bij voorkeur Pro Heist.

Zo zou huidig burgemeester Luc Vleugels met zijn CD&V aan de zijlijn komen te staan. Pro Heist, een sp.a-lijst met onafhankelijken, laat CD&V echter voorlopig niet vallen.

Vleugels nam zelf tussendoor ook al verschillende initiatieven en gaf gisteren nog aan dat CD&V samen met Pro Heist "een gezamenlijk, inhoudelijk project zal neerschrijven" dat als basis moet dienen voor een later bestuursakkoord.

Alle andere partijen zijn uitgenodigd om vervolgens daarover het gesprek aan te gaan, klinkt het.