IN KAART: deze maand al vier doden na vluchtmisdrijf, minstens 13 gewonden en nog meer materiële schade FT

15u21 0 Geert De Rycke Een 38-jarige man overleed gisteravond tijdens het wandelen in Wieze, een deelgemeente van Lebbeke. Hij werd aangereden door een bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde. Een verkeersongeval kan iedereen overkomen, maar wat bezielt een bestuurder om verder te rijden zonder zich ervan te vergewissen dat het slachtoffer het goed stelt? Wie normen en waarden heeft, zegt wel vaker: "Neen, zoiets zou bij mij nooit gebeuren." De afgelopen twee maanden vonden nochtans al zeker achttien vluchtmisdrijven plaats waar de slachtoffers lichtgewond geraakten, zwaargewond of - in het ergste geval - het leven lieten.

Deze week organiseert Rondpunt vzw de Week zonder Vluchtmisdrijf, maar die begon al onmiddellijk... met een vluchtmisdrijf. Een bestuurder maakte afgelopen zondagavond brokken in Merelbeke toen hij zijn bocht miste en tegen een bestelwagen en de Volkswagen van een jong koppel reed. De dader vluchtte weg. Sofie Ardeel (34) en Ulrich Dhondt (34) kwamen er met zware materiële schade vanaf - gelukkig maar.

Het kon ook erger, zoals het overzicht bovenaan dit artikel toont. In augustus en september bijvoorbeeld vielen vier doden, allen jonge mensen, toen ze aangereden werden. Allen waren ze te voet of met de fiets onderweg, denk aan Chiroleidster Julie Roelens (22) en Gilles Dierckx (18). Ongevallen met enkel materiële schade, een auto die een brievenbus ramt of een spiegel afrijdt, zijn niet opgenomen in het lijstje. Ook al waren dat er meer dan veertig. (lees verder onder de kaart)

Forse stijging

Het aantal doden bij vluchtmisdrijven is volgens BIVV, nu Vias Institute, de voorbije jaren nochtans gedaald, van 30 in 2014 tot 21 in 2016. Anderzijds is het totaal aantal vluchtmisdrijven fors wel toegenomen, van 4.396 tot 4.426.

Bij bijna de helft van de gevallen waren alcohol of drugs gemoeid, blijkt uit een analyse van 850 automobilisten door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, nu het Vias Institute. "16% van de daders reed zonder geldig rijbewijs of verzekering", vertelt Stef Willems van Vias. "In bijna 90% van de gevallen ging het om mannen, de helft van hen jonger dan 25 jaar. De meesten waren al eens voor de politierechter moeten verschijnen, mochten niet rijden tijdens de weekendnachten of waren te jong om hun rijbewijs te halen. Bestuurders zouden moeten beseffen dat de kans om gepakt te worden na een vluchtmisdrijf tussen de 30 en 50% ligt. Hoe ernstiger het ongeval, hoe groter de pakkans."