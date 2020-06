IN KAART. Deze gemeenten zijn al een week en langer ‘coronavrij’ TT

05 juni 2020

12u58 0 In meer dan de helft van de Belgische gemeenten zijn er sinds een week of langer geen nieuwe coronabesmettingen meer vastgesteld, zo blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers door onze redactie. In de kaart en tabel hieronder kan u zelf op zoek naar uw gemeente.



In exact 500 van de 581 Belgische gemeenten werd er de laatste 24 uur geen enkele nieuwe besmetting meer vastgesteld. In 57 gemeenten ging het om één registratie, in nog eens 17 andere om twee. Slechts in zeven gemeenten werden er drie of meer besmettingen geregistreerd.

Er kenden 296 gemeenten, iets meer dan de helft dus, de laatste week zelfs geen enkele nieuwe besmetting meer. In 134 andere gemeenten is er deze week maar één nieuw geval geregistreerd, in nog eens 75 andere twee. Volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano is het duidelijk dat “de eerste grote brand geblust is”, maar “het hout is wel nog aan het nasmeulen”.



Op de kaart en in de tabel plaatsten we het aantal nieuwe besmettingen per gemeente in België. Om statistische pieken of dalen er zo veel mogelijk uit te filteren, werken we met het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag de voorbije week. Ook zijn de cijfers vergeleken met het aantal inwoners van de gemeente, aangezien grotere steden logischerwijze meer besmettingen zullen tellen dan kleine plattelandsgemeenten. Hoe donkerder de gemeente op de kaart, hoe meer besmettingen per 10.000 inwoners, de laatste week.

Op de kaart zien we vooral een stijging in de Oostkantons, al gaat het in absolute aantallen ook maar om enkele gevallen. Ook in Limburg en de streek rond Sint-Truiden, worden nog altijd relatief gezien meer besmettingen geregistreerd.



