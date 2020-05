IN KAART. Deze gemeenten zijn al een week en langer ‘coronavrij’, 'broeihaard Sint-Truiden’ blijkt vals alarm Tommy Thijs

25 mei 2020

12u42 10 In 194 Belgische gemeenten zijn er sinds een week geen coronabesmettingen meer vastgesteld, zo blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers. In de kaart en tabel hieronder kan u zelf op zoek naar uw gemeente. De tijdelijke piek in Sint-Truiden, waar er dit weekend 37 nieuwe gevallen in drie dagen tijd gemeld werden, blijkt bovendien vals alarm door een foute telling, zegt Sciensano. Gisteren werden in de gemeente geen nieuwe besmettingen meer geregistreerd.



In Sint-Truiden werden de laatste dagen opvallend veel besmettingen vastgesteld: terwijl het cijfer vorige week telkens tussen de 0 en de 8 schommelde, werden er zaterdag plots 32 nieuwe besmettingen gemeld. Volgens viroloog Marc Van Ranst kon er mogelijk sprake zijn van een lokale opflakkering, de Limburgse stad kreeg prompt het etiket ‘broeihaard’ opgeplakt. Nochtans waren noch het lokale ziekenhuis, noch het gemeentebestuur als de lokale huisartsen en triageposten op de hoogte van een stijging in het aantal patiënten.

Federaal wetenschappelijk instituut Sciensano zocht uit wat er aan de hand kon zijn, en viroloog Steven Van Gucht kwam op de persconferentie over de nieuwste coronacijfers met een verklaring. Het blijkt dat er in Sint-Truiden serologische testen zijn samengeteld met de PCR-testen. Via de 'gewone’ PCR-testen worden via de neus virusdeeltjes gezocht om te zien of er een actieve besmetting is, via serologische testen wordt in het bloed gezocht naar antilichamen tegen het virus. Vaak gaat het daarbij om oudere, niet meer actieve besmettingen.

Waar vinden de meeste nieuwe besmettingen plaats?

Op onderstaande kaart en tabel plaatsten we het aantal nieuwe besmettingen per gemeente in België. Om statistische pieken of dalen er zo veel mogelijk uit te filteren, werken we met het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag de voorbije week. Ook zijn de cijfers vergeleken met het aantal inwoners van de gemeente, aangezien grotere steden logischerwijze meer besmettingen zullen tellen dan kleine plattelandsgemeenten. Hoe donkerder de gemeente op de kaart, hoe meer besmettingen per 1.000 inwoners, de laatste week.

In de analyse van de nieuwste cijfers kleurt Sint-Truiden, maar ook buurgemeente Nieuwerkerken, effectief relatief donker, net als de hele regio Zuid-West-Limburg. Op zich is dat ook niet vreemd, aangezien de regio al maandenlang zwaarder getroffen is dan andere gebieden.

Twee gemeenten springen er dan nog significant uit: het Oost-Vlaamse Maarkedal, en Oud-Turnhout in de Kempen. In Oud-Turnhout werden er bijvoorbeeld gisteren 17 nieuwe besmettingen gemeld, in Maarkedal vandaag 9, terwijl die gemeenten vorige week telkens maar één of enkele nieuwe besmettingen kenden. Doordat beide gemeenten ook relatief weinig inwoners tellen, springt zo’n afwijking er dan ook meteen uit. Ook in Hamme in het Waasland werden vandaag 17 nieuwe besmettingen gemeld, waardoor de gemeente iets donkerder ingekleurd is.

Op onderstaande kaart kan je meer details over je gemeente zien door erover te bewegen of erop te tikken (onderaan kan je je gemeente opzoeken in de tabel):



Geen nieuwe besmettingen in 194 gemeenten

Conclusies zijn uit de kaart moeilijk te trekken: Sciensano heeft in elk geval geen weet van een nieuwe, lokale golf aan besmettingen ergens in België. Meer positieve gevallen kunnen ook te wijten zijn aan meer testen, bijvoorbeeld in een bepaald woonzorgcentrum, waardoor er in één keer iets meer gevallen lijken op te duiken. Bovendien is twee weken geleden de nieuwe contact-tracingstrategie opgestart, waardoor kleine clusters sneller in kaart gebracht kunnen worden, wat uiteindelijk ook de bedoeling van die hele strategie is.

Wat de kaart wel aantoont: in 194 van de 581 Belgische gemeenten (grijs ingekleurd op de kaart) is er sinds een week of langer al geen enkele nieuwe officiële besmetting meer vastgesteld. In nog eens 133 gemeenten gaat het maar om één nieuwe besmetting de afgelopen week, en in nog eens 78 om twee. Het gaat dan voornamelijk om gebieden in Wallonië, maar ook om gemeenten in Vlaams-Brabant, de Zuiderkempen en delen van Oost-Vlaanderen.

In de tabel hieronder kan je op zoek naar jouw gemeente via het zoekveld:



