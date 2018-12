IN KAART. Deze 97 gemeenten krijgen geld om gratis wifi uit te rollen kg

07 december 2018

15u54

Bron: Belga 0 Bijna honderd Belgische gemeenten ontvangen 15.000 euro aan Europese steun om gratis wifi te installeren op openbare plaatsen. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Bekijk hieronder of jouw gemeente erbij hoort.

De Commissie publiceerde vandaag de lijst met laureaten van de eerste aanvraagronde voor het WiFi4EU-project. Via dat project stelt Europa geld ter beschikking voor dorpen en steden die gratis wifi-hotspots willen installeren in bibliotheken, parken, pleinen en andere openbare plaatsen.



De Commissie selecteerde de laureaten op basis van het "first come, first served"-principe. Wel was op voorhand bepaald dat alle lidstaten minimaal 15 en maximaal 224 premies zouden krijgen.

97 gemeenten in België

Van de 219 Belgische gemeenten die een aanvraag hadden ingediend, zijn er 97 goedgekeurd. Ongeveer driekwart van de gemeenten ligt in Vlaanderen.



In de hele Europese Unie mogen 2.800 gemeenten zich opmaken voor een voucher die geïnvesteerd kan worden in wifi. Meer dan 13.000 gemeenten dongen mee. Ze maken wel nog een kans, want de komende twee jaar gaat de Commissie nog drie aanvraagrondes organiseren.