IN KAART. Bijna 500 patiënten in ziekenhuis, 100 personen op intensieve zorgen, maar “nog voldoende plaats in hospitalen” TT

18 maart 2020

11u21

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 84 Er zijn de afgelopen 24 uur 243 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. Dat is de grootste stijging tot nu toe, heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op zijn dagelijkse persconferentie gemeld. 496 patiënten liggen momenteel in het ziekenhuis, een stijging van 135, ook de grootste tot op vandaag. Honderd personen liggen op intensieve zorgen. Van Gucht benadrukte nogmaals het belang van goede handhygiëne en afstand houden van elkaar.

In totaal zijn er nu 1.486 gevallen van het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting omdat sinds enkele dagen enkel nog de echt zieke patiënten worden getest. Maar het cijfer en de sterke stijging maakt wel duidelijk dat de piek in ons land nog niet bereikt is.

Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 135 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 496 brengt. Honderd mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 79 gisteren. 66 mensen worden beademd, een stijging van 21. 31 mensen werden gisteren wel weer uit het ziekenhuis ontslagen. De dag ervoor mochten ook al 14 mensen het hospitaal verlaten.



Er vielen gisteren vier doden door het coronavirus, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 14 komt te liggen. Het jongste slachtoffer was een 59-jarige man.

Verspreiding

In Vlaanderen zijn er 133 nieuwe geregistreerde besmettingen bijgekomen, in Wallonië 66 en in Brussel 41. Voor drie gevallen zijn geen locatiegegevens beschikbaar. De grootste besmettingshaarden bevinden zich nu in Vlaanderen, Brussel en Henegouwen.

De cijfers per provincie:

Leeftijd

De grootste groep van bevestigde besmettingen bevindt zich bij mensen die tussen 40 en 49 jaar oud zijn. Ook in de leeftijdscategorieën 50-59 en 30-39 worden veel besmettingen vastgesteld. In die laatste categorie gaat het vooral om vrouwen, bij de oudere mensen boven de 60 jaar gaat het vaker om mannen.

De meeste dodelijke slachtoffers zijn, behalve het 59-jarige slachtoffer, 80- of 90-plussers.

Nog voldoende plaatsen in ziekenhuizen

Van Gucht legde uit dat de nieuwe maatregelen die gisterenavond werden aangekondigd, nodig zijn om de trend te keren. "We geven zo een heel krachtige en snelle reactie op deze epidemie. Dat is mogelijk dankzij de goeie samenwerking tussen wetenschap en politiek, maar vooral ook dankzij de draagkracht bij de bevolking.” Hij benadrukte nogmaals het belang van de hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen en niet met de handen aan het gezicht komen om een besmetting te vermijden.

De experten verwachten dat het aantal ziekenhuisopnames nog zal toenemen in de komende dagen. In het weekend verwacht Van Gucht een kentering, waarbij de eerste effecten van de maatregelen te zien zouden zijn. “Dan zal het stabiliseren of afnemen”, verwacht hij.

Er zijn op dit moment nog voldoende plaatsen in de ziekenhuizen, luidt het, maar het is wel belangrijk dat we de trend breken, meteen de reden waarom de extra maatregelen zijn afgekondigd. Wel zou het kunnen dat kleinere ziekenhuizen aan hun maximumcapaciteit komen. “Dan is er een spreidingsplan voorzien en worden ze verdeeld. Maar op dit ogenblik is dat geen issue.”

