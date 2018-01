IN KAART: Bekijk hier hoeveel ambtenaren er in uw gemeente verdwenen of bijkwamen 11% MINDER AMBTENAREN BIJ GEMEENTEN Dieter Dujardin en Tommy Thijs

25 januari 2018

05u00 1 Maakt het in Vlaanderen veel verschil of een gemeente links, rechts of centrum bestuurd wordt? Uit de besparingen op personeel is dat alvast niet te concluderen. Procentueel sneden het Gent van Termont (sp.a), het Kortrijk van Van Quickenborne (Open Vld) en het Leopoldsburg van Beke (CD&V) harder dan het Antwerpen van De Wever (N-VA).

'Jobs, jobs, jobs' luidt het motto van de regering-Michel. Het is te zeggen: dat is het devies voor de private tewerkstelling. Zowel op Vlaams als federaal niveau zit de publieke sector al jaren in een afslankmodel. Ook lokaal werden de steden en gemeenten bij het begin van deze legislatuur door hun oplopende pensioenfactuur voor de keuze gesteld: lasten optrekken of snijden in de eigen werking.

Open Vld-Kamerlid en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne wou wel eens weten hoe ze het er vanaf brachten. Op basis van de cijfers van het aantal statutaire en contractuele ambtenaren in de periode 2011-2017 die pensioenminister Bacquelaine (MR) ter beschikking stelde, kan de conclusie getrokken worden dat 65% van de gemeentelijke administraties een stuk slanker is geworden.

Klik op de kaart bovenaan op uw gemeente om te kijken hoeveel ambtenaren er zijn vertrokken of bijgekomen.

