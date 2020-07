IN KAART. Alarmfase nu al in 99 gemeenten, vooral Antwerpen en rand kleuren donkerrood. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw regio? TT

26 juli 2020

09u00 772 Nu het aantal coronabesmettingen in België opnieuw stijgt, wordt het ontdekken van lokale broeihaarden steeds belangrijker. Deze tabellen en kaart tonen hoe het aantal besmettingen in uw provincie en gemeente evolueert. 99 gemeenten in België hebben inmiddels de alarmdrempel bereikt. Vooral de stad Antwerpen en enkele randgemeenten kleuren nu helemaal donkerrood en tellen relatief gezien het hoogste aantal nieuwe infecties van heel het land.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De tabel hieronder wordt dagelijks bijgewerkt en toont de evolutie van het zevendaagse gemiddelde per provincie. Ze toont ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners van de afgelopen 14 dagen. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren.

Het gaat hier zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog steeds om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen hoger. Volgens viroloog Marc Van Ranst wordt nu ongeveer een op de drie gevallen vastgesteld.

Hoe evolueert het aantal besmettingen in uw provincie?

(veeg op mobiel naar links om de volledige tabel te zien)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wordt de drempel in uw gemeente overschreden?

Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente grafisch voorgesteld: des te donkerder het rood, des te meer geregistreerde besmettingen.

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren hanteert Sciensano drie waarschuwingsdrempels:

• in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners;

• de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;

• er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nieuw recordcijfer in Antwerpen

Hieronder vind je een opsomming van het aantal gemeenten dat op of boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Momenteel zijn dat er 99 in heel België. Opvallend is dat Antwerpen en enkele randgemeenten nu helemaal bovenaan de lijst staan, en het Waalse Aubange na enkele weken niet meer bovenaan prijkt.

De situatie in is proportioneel gezien het ergst in Lint en Borsbeek, met twaalf en dertien nieuwe besmettingen in een week tijd. Op 100.000 inwoners zouden die gemeenten respectievelijk 138 en 120 nieuwe infecties hebben, ruim boven de alarmdrempel dus. Antwerpen staat nu op de derde plaats, met 104 gevallen per 100.000 inwoners, in absolute cijfers 547 nieuwe besmettingen in een week tijd.

De stad brak afgelopen week ook twee records in dagcijfers. Maandag werden er al 135 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie op een dag tijd in eender welke Belgische gemeente. Woensdag, de laatste dag waarvoor er definitieve cijfers zijn, lag dat record al opnieuw aan diggelen met 172 nieuwe gevallen. Allicht speelt wel het effect van de feestdag van 21 juli op dinsdag mee.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.