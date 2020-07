IN KAART. Alarmfase in 41 Vlaamse gemeenten. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw gemeente? SVM HAA

21 juli 2020

14u00 644 Nu het aantal nieuwe coronabesmettingen in België weer toeneemt, wordt het ontdekken van lokale broeihaarden steeds belangrijker. Onderstaande tabel en kaart tonen hoe het aantal besmettingen in uw provincie en gemeente evolueert. De situatie is het meest problematisch in West-Vlaanderen en Antwerpen, waar in respectievelijk zeventien en veertien gemeenten de alarmfase van twintig besmettingen op honderdduizend inwoners wordt overschreden. Voor heel Vlaanderen gaat het om 41 gemeenten. Dat zijn er tien meer dan gisteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De tabel hieronder toont de evolutie van het zevendaagse gemiddelde in de voorbije veertien dagen. Het toont ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in die periode. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren.

Het gaat hier zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog steeds om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen allicht hoger.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wordt de drempel in uw gemeente overschreden?

Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners grafisch voorgesteld: des te donkerder het groen, des te meer geregistreerde besmettingen.

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren hanteert Sciensano drie waarschuwingsdrempels:

• in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan of hoger dan 20 per 100.000 inwoners;

• de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;

• er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hieronder volgt een opsomming per Vlaamse provincie van het aantal gemeenten dat boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Hoe kleiner de gemeente, hoe sneller de alarmdrempel wordt bereikt. Zo kan het dat bijvoorbeeld Lint, Hove en Schelle de lijst halen met amper twee besmettingen. Tussen haakjes vindt u per gemeente ook het cijfer van het aantal mensen dat besmet zou zijn op 100.000 inwoners.

West-Vlaanderen

1. Ledegem telt 19 nieuwe besmettingen op 9.695 inwoners (196)

2. Kortemark telt 12 nieuwe besmettingen op 12.616 inwoners (95)

3. Torhout telt 17 nieuwe besmettingen op 20.463 inwoners (83)

4. Moorslede telt 9 nieuwe besmettingen op 11.250 inwoners (80)

5. Ichtegem telt 6 nieuwe besmettingen op gevallen op 14.050 inwoners (43)

6. Oostrozebeke telt 3 nieuwe besmettingen op 7.932 inwoners (38)

7. Hooglede telt 3 nieuwe besmettingen op 9.987 inwoners (30)

8. Menen telt 10 nieuwe besmettingen op 33.400 inwoners (30)

9. Tielt telt 6 nieuwe besmettingen op 20.500 inwoners (29)

10. Wervik telt 5 nieuwe besmettingen op 18.800 inwoners (27)

11. Gistel telt 3 nieuwe besmettingen op 12.200 inwoners (25)

12. Oostkamp telt 6 nieuwe besmettingen op 23.698 inwoners (25)

13. Zonnebeke telt 3 nieuwe besmettingen op 12.500 inwoners (24)

14. Koekelare telt 2 nieuwe besmettingen op 8.800 inwoners (23)

15. Ardooie telt 2 nieuwe besmettingen op 9.056 inwoners (22)

16. Zedelgem telt 5 nieuwe besmettingen op 22.800 inwoners (22)

17. Wevelgem telt 7 nieuwe besmettingen op 31.400 inwoners (22)

Oost-Vlaanderen

1. Temse telt 6 nieuwe besmettingen op 29.900 inwoners (20)

Vlaams-Brabant

1. Opwijk telt 10 nieuwe besmettingen op 14.547 inwoners (69)

2. Linkebeek telt 3 nieuwe besmettingen op 4.671 inwoners (64)

3. Steenokkerzeel telt 3 nieuwe besmettingen op 12.135 inwoners (25)

4. Sint-Pieters-Leeuw telt 7 nieuwe besmettingen op 34.228 inwoners (20)

Antwerpen

1. Lint telt 6 nieuwe besmettingen op 8.700 inwoners (69)

2. Kontich telt 14 besmettingen op 21.100 inwoners (66)

3. Antwerpen telt 312 nieuwe besmettingen op 525.900 inwoners (59)

4. Zwijndrecht telt 8 nieuwe besmettingen op 19.100 inwoners (42)

5. Borsbeek telt 4 nieuwe besmettingen 10.900 inwoners (37)

6. Aartselaar telt 5 nieuwe besmettingen op 14.300 inwoners (35)

7. Essen telt 6 nieuwe besmettingen op 19.000 inwoners (32)

8. Wommelgem telt 4 nieuwe besmettingen op 12.900 inwoners (31)

9. Boom telt 5 nieuwe besmettingen op 18.200 inwoners (27)

10. Edegem telt 6 nieuwe besmettingen op 22.100 inwoners (27)

11. Hove telt 2 nieuwe besmettingen op 8.100 inwoners (25)

12. Brasschaat telt 9 nieuwe besmettingen op 37.900 inwoners (24)

13. Mortsel telt 6 nieuwe besmettingen op 26.100 inwoners (23)

14. Schelle telt 2 nieuwe besmettingen op 8.500 inwoners (23)

Limburg

1. Heusden-Zolder telt 22 nieuwe besmettingen op 33.700 inwoners (65)

2. Houthalen-Helchteren telt 12 nieuwe besmettingen op 30.700 inwoners (39)

3. Nieuwerkerken telt 2 nieuwe besmettingen op 6.900 inwoners (29)

4. Beringen telt 13 nieuwe besmettingen op 46.300 inwoners (28)

5. Alken telt 3 nieuwe besmettingen op 11.500 inwoners (26)

Vijf nieuwe clusteronderzoeken

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat in vijf nieuwe gemeenten naar clusters van coronabesmettingen speuren. Het gaat om Grimbergen, Hasselt, Menen, Moorslede en Mortsel, zegt woordvoerster Ria Vandenreyt. Hasselt (14 nieuwe besmettingen op 78.300 inwoners) wordt volgens de bovenstaande lijst nochtans nog niet als problematisch beschouwd.

Een dergelijk onderzoek begint bij een ‘alarm’ van federaal gezondheidsinstituut Sciensano. Een gemeente krijgt zo’n alarm als in de voorbije zeven dagen aan minstens twee van de drie hierboven uitgelegde criteria voldaan is.

Mobiele teams

Vervolgens wordt in de betrokken gemeente nagegaan of de gevallen gelinkt zijn. Doen de besmettingen zich bijvoorbeeld voor bij twee gezinnen, dan volstaan klassieke maatregelen zoals tests en quarantaine. In het andere geval volgt een clusteronderzoek, bijvoorbeeld als een gemeenschappelijke activiteit vermoedelijk aan de basis ligt van de besmettingen.

In dat geval schieten de gezondheidsinspecteurs van het agentschap in actie. Vanaf 1 september moeten daar mobiele teams bijkomen. Ze gaan op zoek naar lokale clusters van besmettingen, wat ook kan resulteren in adviezen aan lokale besturen. Over de resultaten van de clusteronderzoeken geeft Zorg en Gezondheid in principe geen informatie, zegt Vandenreyt.

Eerder werd al clusteronderzoek opgestart in Antwerpen, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Ledegem en Torhout.

Lees ook: Weekje vakantie eindigt met 12 besmette familieleden: “Nochtans hebben we geen enkele regel overtreden” (+)

Meer over Antwerpen

België

Beringen

Boom

Borsbeek

Brasschaat

Edegem

Essen