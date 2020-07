IN KAART. Alarmfase in 26 Vlaamse gemeenten. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw gemeente? Redactie

19 juli 2020

18u40 772 Nu het aantal coronabesmettingen in België opnieuw stijgt, wordt het ontdekken van lokale broeihaarden steeds belangrijker. Deze tabel en kaart tonen hoe het aantal besmettingen in uw provincie en gemeente evolueert.



De tabel hieronder wordt dagelijks bijgewerkt en toont de evolutie van het zevendaagse gemiddelde. Het toont ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners van de afgelopen 14 dagen. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren.

Het gaat hier zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog steeds om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen hoger. Volgens viroloog Marc Van Ranst wordt nu ongeveer een op de drie gevallen vastgesteld. “Dit is niet het moment om verlof te nemen, beste regeringen. Er moet gere(a)geerd worden!”, klinkt het in een tweet.

Hoe evolueert het aantal besmettingen in uw provincie?



Wordt de drempel in uw gemeente overschreden?

Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners grafisch voorgesteld: des te donkerder het groen, des te meer geregistreerde besmettingen.

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren hanteert Sciensano drie waarschuwingsdrempels:

• in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners;

• de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;

• er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.

Lees verder onder de kaart



Hieronder volgt een opsomming per Vlaamse provincie van het aantal gemeenten dat boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Hoe kleiner de gemeente, hoe sneller de alarmdrempel wordt bereikt, zoals Lint, Hove, Ardooie, Oostrozebeke en Lendelede waar het om amper 2 besmettingen gaat.

Antwerpen

1. Lint telt 2 nieuwe besmettingen op 8.700 inwoners

2. Hove telt 2 nieuwe besmettingen op 8.100 inwoners

3. Edegem telt 6 nieuwe besmettingen op 22.100 inwoners

4. Aartselaar telt 4 nieuwe besmettingen op 14.300 inwoners

5. Wommelgem telt 4 nieuwe besmettingen op 12.900 inwoners

6. Antwerpen telt 199 nieuwe besmettingen op 525.900 inwoners

7. Boom telt 7 nieuwe besmettingen op 18.200 inwoners



Limburg

1. Beringen telt 12 nieuwe besmettingen op 46.300 inwoners

2. Houthalen-Helchteren telt 15 nieuwe besmettingen op 30.700 inwoners

3. Heusden-Zolder telt 23 nieuwe besmettingen op 33.700 inwoners

Oost-Vlaanderen

1. Temse telt 6 nieuwe besmettingen op 29.900 inwoners

Vlaams-Brabant

1. Grimbergen telt 11 nieuwe besmettingen op 37.500 inwoners

2. Opwijk telt 10 nieuwe besmettingen op 14.500 inwoners

3. Linkebeek telt 4 nieuwe besmettingen op 4.700 inwoners

West-Vlaanderen

1. Tielt telt 4 nieuwe besmettingen op 20.500 inwoners

2. Wevelgem telt 7 nieuwe besmettingen op 31.400 inwoners

3. Ardooie telt 2 nieuwe besmettingen op 9.100 inwoners

4. Oostrozebeke telt 4 nieuwe besmettingen op 7.900 inwoners

5. Oostkamp telt 6 nieuwe besmettingen op 23.700 inwoners

6. Kortrijk telt 15 nieuwe besmettingen op 76.700 inwoners

7. Hooglede telt 3 nieuwe besmettingen op 10.000 inwoners

8. Lendelede telt 2 nieuwe besmettingen op 5.700 inwoners

9. Kortemark telt 5 nieuwe besmettingen op 12.600 inwoners

10. Torhout telt 10 nieuwe besmettingen op 20.500 inwoners

11. Moorslede telt 11 nieuwe besmettingen op 11.300 inwoners

12. Ledegem telt 20 nieuwe besmettingen op 9.700 inwoners

