IN KAART. Aantal coronagevallen in ons land overschrijdt kaap van de duizend, ook twaalf baby’s of peuters besmet HAA

16 maart 2020

11u50

Bron: Belga, Sciensano 1338 De afgelopen 24 uur zijn in ons land 172 nieuwe besmettingen met het coronavirus gedetecteerd. Dat meldt de FOD Volksgezondheid in haar dagelijkse update. Het totale aantal bevestigde besmettingen in België stijgt hiermee tot 1.058. Uit cijfers van onderzoeksinstituut Sciensano blijkt dat sinds de uitbraak van het virus in ons land zeker twaalf baby’s of peuters besmet zijn geraakt. Houd echter in het achterhoofd dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger zal liggen.

In totaal werden gisteren 1.058 stalen onderzocht. Van de 172 mensen die positief testten op Covid-19 wonen er 80 in Vlaanderen, 68 in Wallonië en 17 in Brussel. In zeven gevallen waren die gegevens niet beschikbaar. Tot nu toe zijn in ons land in totaal 1.058 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Vijf personen zijn reeds overleden. Het gaat om patiënten van 90, 88, 86, 80 en 73 jaar.

252 patiënten zijn opgenomen in een ziekenhuis, 53 onder hen liggen op de intensive care. Eenendertig personen moeten beademd worden.

“Heel ernstige gevallen in het ziekenhuis zijn meestal bejaarden. Dat tonen de sterfgevallen ook. Maar jongere mensen kunnen ook in het hospitaal terecht komen, al genezen zij meestal. Over karakteristieken zoals leeftijd van de patiënten of onderliggende aandoeningen hebben we nog niet voldoende informatie”, vertelt woordvoerder Steven Van Gucht.

Thuisisolatie

“We zien een toename van het aantal gevallen in ons land, die de komende dagen verder zal blijven aanhouden”, waarschuwt de FOD Volksgezondheid op haar website. De overheidsdienst hamert daarom op het belang van thuisisolatie voor mensen die ziek zijn. Personen die last hebben van onder meer koorts, hoesten en ademhalingsproblemen worden opgeroepen “telefonisch contact op te nemen” met hun arts.

De FOD dringt er voorts op aan om de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd - en die neerkomen op het vermijden van samenkomsten - goed op te volgen. “Zo helpt iedereen de voortgang van de epidemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.”

Grafieken

Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, heeft op zijn website een aantal grafieken gepubliceerd die de verspreiding en evolutie van het virus in ons land extra duiden. De eerste grafiek toont de verspreiding van de bevestigde coronagevallen in België.

De exacte regio’s werden niet meegedeeld, maar het kaartje geeft wel een indicatie van de plaatsen waar besmettingen werden bevestigd.

Onderstaande grafiek geeft weer hoe het aantal bevestigde gevallen per regio is geëvolueerd sinds begin maart. De afgelopen dagen ging het aantal nieuwe besmettingen opnieuw de lucht in.

In een tweede grafiek wordt het totale aantal coronagevallen in ons land weergegeven per leeftijd en geslacht. Daaruit blijkt dat er in ons land zeker twaalf baby’s of peuters besmet raakten met Covid-19. Voorts leert de figuur dat voor mannen de meeste besmettingen zijn vastgesteld in de leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar. De meeste besmettingen bij vrouwen (59) zijn gedetecteerd bij vrouwen tussen 40 en 44 jaar.

De grafiek hieronder biedt een overzicht van de evolutie van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen.

De laatste grafiek toont het aantal (sterf)gevallen per land.

