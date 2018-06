IN KAART. 56 nieuwe trajectcontroles aangekondigd, drie kwart Vlaamse automobilisten vindt ze rechtvaardig Tommy Thijs Nathalie De Bisschop

24 juni 2018

10u30

Bron: Belga, VIAS, VTM NIEUWS 19 In de loop van dit jaar en volgend jaar komen er tientallen nieuwe trajectcontroles op gewestwegen in Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft vandaag aangekondigd waar die precies komen. Die trajectcontroles zorgen voor een daling van meer dan 50 procent van het aantal zware verkeersongevallen in het traject waar ze de snelheid controleren, zo zegt het Vias Institute, dat blij is met de nieuw aangekondigde locaties. Daarnaast meldt mobiliteitsclub VAB dat drie kwart van de Vlaamse automobilisten trajectcontrole een rechtvaardige manier van snelheidscontrole is.

In totaal komen binnen dit en een jaar net geen zeventig tracés bij. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft zonet 56 nieuwe tracés voorgesteld. De andere dertien werden eerder al voorgesteld. “Het is een rechtvaardig systeem”, zegt de minister. “Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt. En trajectcontrole is zeer efficiënt om verkeersongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden."

Bovendien is het een goede zaak voor de veiligheid op de weg. "Het aantal ongevallen daalt spectaculair op plaatsen waar trajectcontrole ingevoerd wordt", zegt Weyts nog. "Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject." Vooral in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen komen er nieuwe trajectcontroles. "Dat is vooral gebaseerd op basis van ongevallenstatistieken", legt Weyts nog uit.

De volgende overzichtskaart geeft de trajectcontroles weer in Vlaanderen. De groene icoontjes tonen de huidige locaties van trajectcontroles en de oranje icoontjes duiden op de locaties van toekomstige trajectcontroles:

Nog vandaag blijkt dat uit een onderzoek van VAB een meerderheid van de Vlaamse respondenten van mening is dat trajectcontroles op snelwegen niet enkel zorgen voor veiliger verkeer, maar ook voor een betere doorstroming en dus minder files. Op lokale wegen speelt volgens hen vooral het veiligheidseffect een grote rol, ook voor fietsers.

Volgens VAB denken de Waalse respondenten duidelijk anders over het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De Walen zijn steeds een stuk minder positief en geloven ook veel minder in de positieve effecten van trajectcontroles op lokale wegen. Bij de Vlamingen vindt 52 procent trajectcontrole op lokale wegen zinvol, bij hun Waalse tegenhangers is dat 35 procent.

Bijna zeven op de tien automobilisten zijn wel van mening dat trajectcontroles aangekondigd moeten worden met borden langs de weg.

Minder ongevallen

Verkeersveiligheidsinstituut Vias toont zich ondertussen tevreden met de aankondiging van nieuwe trajectcontroles. "Snelheid blijft een groot probleem op onze wegen”, zegt woordvoerder Stef Willems. In ongeveer één derde van alle verkeersongevallen met een dodelijke afloop speelt overdreven snelheid een rol.

Vaste snelheidscamera’s verminderen het totale aantal letselongevallen met 20 procent. De gemiddelde vermindering van het aantal letselongevallen bij trajectcontroles ligt nog een pak hoger. Zo is er een daling met 30 procent voor het totale aantal letselongevallen en zelfs 56 procent voor de ongevallen waarbij iemand sterft of zwaargewond is. Bovendien beperken de effecten van een trajectcontrole zich niet enkel tot de locatie waar de camera’s opgesteld staan.

Gewone camera: - 4 km/u, 53 procent minder overtreders

Op de plaatsen waar losse snelheidscamera’s staan, daalde de snelheid volgens Vlaams onderzoek gemiddeld met 4 km/u en is er vooral een duidelijke daling ter hoogte van de camera. Het aantal snelheidsovertredingen daalde met 53 procent en het aantal bestuurders dat meer dan 10 procent boven de toegelaten snelheid reed, daalde zelfs met 61 procent. “Bij deze resultaten valt vooral op dat er een sterke daling is van de snelheid en het aantal overtreders ter hoogte van de camera, maar geen sterke verschillen op de locaties voor en na de flitspaal”, merkt Vias op. Bestuurders remmen vaak af voor de camera om daarna terug te versnellen naar hun oorspronkelijke snelheid.

Trajectcontrole: - 5 km/u, 71 procent minder overtreders

Bij trajectcontroles is dat niet het geval. Uit een wetenschappelijke evaluatie van de 7 kilometer lange trajectcontrole op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere bleek dat de snelheid op het traject daalde met gemiddeld 5 km per uur ten opzichte van de situatie voordien. Het aantal overtreders en zware overtreders daalde respectievelijk met gemiddeld 71 procent en 85 procent.

Bovendien daalde ook in een ruime zone voor en na de trajectcontrole de snelheid en het aantal overtredingen. De metingen gaven ook aan dat het systeem leidt tot een veel gelijkmatiger snelheidsprofiel. Over een langere afstand zorgen trajectcontroles voor een rustiger wegbeeld. Bestuurders wisselen ook minder van rijstrook.