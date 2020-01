In kaart: 5 nieuwe trajectcontroles op Waalse wegen mvdb - tt

15 januari 2020

11u31

Bron: Sudpresse 0 In Wallonië wordt de laatste hand gelegd aan nieuwe trajectcontroles op invalswegen en transitwegen richting snelweg. Het gaat volgens de Sudpresse-kranten om twee trajecten op de N527 in Beloeil (Henegouwen), respectievelijk Quevaucamps en Ellignies-Sainte-Anne. Ook de N966 in Namen, de N971 in Anhée (provincie Namen) en de N948 (provincie Namen) moeten nog voor het eind van deze maand met slimme camera's zijn uitgerust.

Bij zowat dertig procent van de dodelijke ongevallen in Wallonië is er sprake van overdreven snelheid. De Waalse regering zet daarom in op trajectcontroles en flitspalen.



Het streefdoel tegen 2020 was het plaatsen van 167 extra flitspalen. Dit komt overeen met 120 flitspalen per miljoen inwoners, waarmee de regio in de Europese middenmoot terechtkomt, luidde het destijds bij de toenmalige mobiliteitsminister Carlo Di Antonio. In het veel dichtbevolktere Vlaanderen gaat het om 260 flitspalen per miljoen inwoners.