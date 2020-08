IN KAART. 230 gemeenten hebben nu alarmdrempel bereikt, hoe staat uw regio er voor? TT

15 augustus 2020

07u00 938 Omdat het aantal coronabesmettingen in België nog in stijgende lijn zit, wordt het ontdekken van lokale broeihaarden steeds belangrijker. Deze tabellen en kaart tonen hoe het aantal besmettingen in uw provincie en gemeente evolueert. 230 gemeenten in België hebben nu de alarmdrempel van 20 infecties per 100.000 inwoners bereikt. De meeste nieuwe gevallen vonden in Antwerpen plaats. Toch is daar een lichte daling te zien tegenover de week ervoor. Brussel volgt op de tweede plaats met circa 750 nieuwe infecties. Het aantal nieuwe besmettingen blijft er stijgen.



Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente grafisch voorgesteld: des te donkerder het rood, des te meer geregistreerde besmettingen.

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren hanteert Sciensano drie waarschuwingsdrempels:

• in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners;

• de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;

• er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.



230 gemeenten boven drempel

Hieronder vind je een opsomming van het aantal gemeenten dat op of boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Momenteel zijn dat er 230 in heel België. Gisteren waren het er nog 228, een dag eerder 229.



Hoe evolueert het aantal besmettingen in uw provincie?

De tabel hieronder wordt dagelijks bijgewerkt en toont de evolutie van het zevendaagse gemiddelde per provincie. Ze toont ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners van de afgelopen 14 dagen. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren.



De meeste nieuwe besmettingen vonden in Antwerpen plaats. Toch gaat het om een daling, van 9 procent, tegenover de week ervoor.

Het op een na hoogste aantal nieuwe besmettingen komt uit Brussel, ongeveer 700, en dat aantal blijft stijgen. Volgens interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht, op de persconferentie over het coronavirus, stijgt het aantal nieuwe besmettingen met 50 procent per week, of verdubbelt het in twee weken. Het hoge percentage positieve tests, ongeveer 6 procent, wijst bovendien op “een sterke lokale circulatie”, zei Van Gucht.

Ook in West-Vlaanderen is er een stijging met 50 procent in één week, maar die is allicht te wijten aan de lokale uitbraak bij vleesverwerkend bedrijf Westvlees. Met 249 besmettingen in absolute aantallen gaat het ook om “een relatief laag aantal nieuwe besmettingen”. In Luik is de stijgende trend van het weekgemiddelde dan weer omgebogen.

Het gaat in de tabellen en op de kaart zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog steeds om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen dus allicht hoger.