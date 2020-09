IN KAART. 187 gemeenten hebben nu alarmdrempel bereikt, hoe staat uw regio er voor? TT JV

01 september 2020

06u50 938 Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen op weekbasis in België blijft dalen , maar het ontdekken van lokale broeihaarden blijft enorm belangrijk. Deze tabellen en kaart tonen hoe het aantal besmettingen in uw provincie en gemeente evolueert. 187 gemeenten in België hebben de alarmdrempel van 20 infecties per 100.000 inwoners bereikt.



Hieronder op de kaart wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente grafisch voorgesteld: des te donkerder het rood, des te meer geregistreerde besmettingen.

Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren hanteert Sciensano drie waarschuwingsdrempels:

• in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners;

• de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden;

• er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.



187 gemeenten boven drempel

Hieronder vind je een opsomming van het aantal gemeenten dat op of boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Momenteel zijn dat er 187 in heel België.



Hoe evolueert het aantal besmettingen in uw provincie?

De tabel hieronder wordt dagelijks bijgewerkt en toont de evolutie van het zevendaagse gemiddelde per provincie. Ze toont ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners van de afgelopen 14 dagen.

Lokaal zijn er verschillen. In Antwerpen blijft het aantal bevestigde gevallen dalen, nu met 41 procent op weekbasis. Ook Brussel vertoont nu een daling (-6 procent). Ook in de provincies Luik (-37 procent), West-Vlaanderen (-19 procent), Oost-Vlaanderen (-28 procent), Luxemburg (-25 procent) en Namen (-36 procent) is de trend dalend.

Limburg (+5 procent), Vlaams-Brabant (+22 procent, Waals-Brabant (+15 procent) en Henegouwen (+6 procent) vertonen een stijging.

Het gaat in de tabellen en op de kaart zoals altijd om gekende besmettingen. Hoewel er steeds meer wordt getest, gaat het nog altijd om een onderschatting en ligt het aantal reële besmettingen dus allicht hoger.



