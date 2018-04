IN KAART: 143 winkels blijven wellicht ook morgen dicht door sociale onrust bij Lidl TTR

26 april 2018

09u21

Het werknemersprotest bij Lidl breidt nog altijd uit. Na de start van de namiddagploegen om 13 uur waren al 128 van de circa 300 vestigingen dicht, blijkt uit cijfers van de directie. Dat aantal liep later nog op tot 143. De directie heeft een verzoek tot verzoening ingediend, maar voorlopig gaat de staking voort, wellicht dus ook nog morgen.

De spontane stakingen begonnen gisteren nadat sociaal overleg over de werkdruk in de winkels was afgesprongen. Eerst gingen enkele winkels dicht in het Luikse, maar snel volgden ook acties in tientallen andere vestigingen.

Volgens de liberale vakbond dreigde de directie in de regio Gent met ontslag voor werknemers die willen staken. De woordvoerster spreekt dat tegen. "Dat is niet waar we voor staan. Het kan niet en mag niet. Mensen zullen niet ontslagen worden omdat ze staken. Het is hun recht", luidt het.

Verzoeningsaanvraag

De directie van Lidl heeft een aanvraag ingediend bij het verzoeningsbureau van het paritair comité, zo maakte ze vandaag bekend in een persbericht. Regelmatig contact met de vakbonden resulteerde immers nog niet in een akkoord.

"Met deze aanvraag tot verzoening wil de directie de vakbonden vragen opnieuw aan tafel te gaan. En verder in te zetten op een constructief overleg", staat in het persbericht van de directie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de verzoeningsvergadering kan plaatsvinden, de directie hoopt nog deze week.

In vakbondskringen wordt positief gereageerd op de uitnodiging. "We zijn zeker bereid om rond de onderhandelingstafel plaats te nemen", zegt Johan Lippens van LBC.

Of de aanvraag tot verzoening de stakingsbereidheid zal temperen, is niet duidelijk. "De acties komen van onderuit, het personeel is de hoge werkdruk beu", beklemtoont Lippens. Hij verwacht dat de meesten pas weer aan het werk zullen gaan als er effectief iets concreets uit de bus komt.

Bekijk de gesloten Lidl-winkels op onderstaande kaart en tabel: