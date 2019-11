IN KAART. 121 nieuwe trajectcontroles in werking in Vlaanderen tegen volgende lente HAA

28 november 2019

12u34

Bron: Belga 18 Verkeer Tegen de lente van 2020 treden 121 trajectcontroles in werking op de Vlaamse wegen. De camera’s van 54 trajectcontroles zijn reeds geïnstalleerd, de plaatsing van 67 andere is nog aan de gang. Dat zegt Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op een precieze datum wil het AWV zich niet vastpinnen, omdat de start van deze controles al zo vaak is uitgesteld.

Het was wachten tot de federale politie de gunningsprocedure had afgerond voor het verkrijgen van softwarelicenties om aan de slag te gaan met het systeem, en die horde is intussen genomen.

Naast de 121 controleplaatsen die in de lente geconnecteerd worden met de politiecomputers, plant AWV nog camera's op 31 andere trajecten in de loop van volgend jaar, zodat er eind volgend jaar 152 trajectcontroles geïnstalleerd zullen zijn. Het is de federale politie die instaat voor de verwerking van de gegevens van de trajectcontroles.

(Geïnstalleerd (groen): volledig aangesloten en klaar voor gebruik. (55) / Installatie bezig (blauw): we zijn bezig op het terrein met voorbereidingen. (66) / In voorbereiding (geel): toekomstige locatie, nog niet bezig op het terrein. (25))

Naast de AWV-camera's zijn er nog een beperkt aantal trajectcontroles die ingesteld zijn door lokale besturen en een aantal door de federale politie. Die laatste kaderen in het zogeheten nationale schild van ANPR-camera's (ANPR staat voor Automatische nummerplaatherkenning, nvdr), die onder andere dienen om geseinde voertuigen op te sporen, eerder dan het uitvoeren van snelheidscontroles.

Trajectcontroles vs. losse camera’s

Vias verricht de technische eindkeuringen van trajectcontroles. Die bestaan uit een reeks tests om zeker te zijn dat de camera's en de computers van de trajectcontrole exact de juiste snelheid meten en berekenen. Zo kan er op geen enkele manier een betwisting zijn over hun goede werking. Na de eindkeuring door Vias kan de politie beginnen verbaliseren.

Vias-woordvoerder Stef Willems wijst erop dat trajctcontroles een groter en heilzamer effect hebben op het wegverkeer dan andere flitscamera's. Bij de resultaten van vaste en losse flitscamera's valt op dat er een sterke daling is van de snelheid en het aantal overtreders ter hoogte van de camera, maar geen sterke verschillen op de locaties voor en na de flitspaal. Bestuurders remmen vaak af voor de camera, om daarna terug te versnellen naar hun oorspronkelijke snelheid.

Wetenschappelijke evaluatie

Bij trajectcontroles is dat niet het geval. Uit een wetenschappelijke evaluatie van de 7 kilometer lange trajectcontrole op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere bleek dat de snelheid op het traject daalde met gemiddeld 5 kilometer per uur ten opzichte van de situatie voordien. Het aantal overtreders en zware overtreders daalde respectievelijk met gemiddeld 71 procent en 85 procent. Ook in een ruime zone voor en na de trajectcontrole daalde de snelheid en het aantal overtredingen. Over een langere afstand zorgen trajectcontroles voor een rustiger wegbeeld. Bestuurders wisselen ook minder van rijstrook.

__

