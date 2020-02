In Israëlische media is Aalst carnaval en reactie van minister Katz een non-item ttr

21 februari 2020

11u25 6 De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken riep gisteren de Belgische overheid op om Aalst Carnaval te veroordelen en te verbieden. Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) reageerde scherp op die stelling. “Het komt geen buitenlandse minister toe om te bepalen wat in Aalst wel en niet mag. Dat zal ik zelf wel bepalen”, aldus D’Haese. Ook andere Belgische politici mengen zich in de polemiek rond Aalst carnaval. Terwijl in ons land het debat volop woedt, is Aalst carnaval in Israëlische media op dit moment een non-item.

Israel Katz, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, riep de Belgische overheid gisteren via Twitter op om het carnaval in Aalst te veroordelen en te verbieden. Aanleiding zijn de joodse karikaturen, die vorig jaar te zien waren en ook dit jaar zullen terugkeren. “België zou zich als westerse democratie moeten schamen om zo’n giftige antisemitische vertoning toe te laten”, klonk het.

Aalsters burgemeester Christoph D’Haese vindt die oproep “te gek voor woorden” en herhaalt dat Aalst carnaval geen antisemitische parade is. “Er is geen plaats voor racisme, wel voor spot en humor.” De oproep om Aalst Carnaval te verbieden is wat D’Haese betreft “disproportioneel”. De VN-organisatie schrapte vorig jaar in december op aandringen van burgemeester D’Haese het evenement van de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Katz had dat toen al toegejuicht als een “morele beslissing die gebaseerd was op principes”.

Naast de reactie van de Israëlische minister van Buitenlandse zaken blijft het in Israëlische media dit jaar opvallend stil over Aalst carnaval. Tot nog toe bracht enkel de Engelstalige krant ‘The Times of Israel’ gisteren een artikel over de Aalsterse carnavalsstoet.