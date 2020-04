Exclusief voor abonnees

In het rusthuis regeert de angst: “Nu zie je de gevolgen van twee weken zonder degelijk beschermingsmateriaal”

Marc Coppens

01 april 2020

19u41

De rek is er uit, het elastiek staat op springen: dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (Befezo). Twee op de drie zorgkundigen geven aan dat er nog altijd onvoldoende materiaal is om zich te beschermen. Maar liefst 94 procent is bang om zelf ziek te worden. Ruim vier op de tien zorgkundigen zeggen een collega te hebben die besmet werd met het coronavirus. “Wouter Beke en Maggie De Block mogen hier eens komen meedraaien. Niet één dag, maar een hele maand.”