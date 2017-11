In het casino van Middelkerke lijkt niet alleen gegokt maar ook gesjoemeld te worden Pano legt belangenvermening in nieuwbouwdossier bloot Femke van Garderen

09u49

Bron: De Morgen 0 Timmy Van Assche Zo moet het nieuwe casino van Middelkerke eruit zien. "Trek de stekker eruit en begin opnieuw." Dat zegt de Vlaamse bouwmeester over het nieuwe casino van Middelkerke. Uit een Pano-reportage blijkt dat het dossier baadt in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek en belangenvermenging.

Vanavond gaat het onderzoeksprogramma Pano op Eén dieper in op het nieuwe casino van Middelkerke. In de badgemeente, aan de zeedijk, moet in 2019 een hypermodern, glazen gebouw verrezen zijn. Vraag is of dat ook zal gebeuren. Met het prestigeproject, dat dertig miljoen euro kost, zou een en ander mis zijn. Er zou gesjoemeld zijn bij de aanbesteding ervan aan gokbedrijf Napoleon Games, aannemer Willemen en uitbater C-Hotels. Vorige zomer vonden er al huiszoekingen plaats in dit kader op het gemeentehuis. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog steeds.

Pano heeft zich ook over het dossier gebogen en stelt ook vast "hoe het project baadt in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek en belangenvermening". Volgens journalist Wim Van den Eynde is het bijvoorbeeld gebruikelijk om in een groot project als dat in Middelkerke de Vlaamse bouwmeester te betrekken. Middelkerke deed dat niet. Bouwmeester Leo Van Broeck is daarover niet te spreken. "Dit is onze corebusiness", stelt hij aan de openbare omroep. "Met ons erbij is het veel moeilijker om te sjoemelen." Als het van de man afhangt, dan wordt de stekker uit het project getrokken en alles overgedaan. "Er zaten te weinig onafhankelijken in de jury."

Te weinig tijd

Burgemeester van Middelkerke Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) meent dat er niets mis is met het project. Volgens haar was er in de periode dat het toegewezen moest worden net een verandering van bouwmeester en hadden ze maar weinig tijd.

Maar kan je én burgemeester én bouwmeester zijn? Ben je dan neutraal en onafhankelijk genoeg? Om een antwoord op die vragen te zoeken trok Pano ook naar Knokke en Koksijde. In beide badsteden blijkt politiek en vastgoed opvallend dicht bij mekaar te liggen. In Knokke blijkt de familie van burgemeester Leopold Lippens veel baat te hebben bij de bouw van een nieuwe gemeentelijke school. Die is opgetrokken vlakbij de grond waarvan de kinderen van de burgemeester eigenaar zijn. Na de beslissing van de gemeente, om van de buurt een woonwijk te maken, is hun grond enorm in waarde gestegen. En ook: de woonwijk wordt ontwikkeld door Het Zoute, het vastgoedbedrijf van de familie Lippens.

Ook in Koksijde wordt burgemeester Marc Vanden Bussche al langer belangenvermenging verweten omdat hij zijn mandaat combineert met verschillende grote projecten als vastgoedontwikkelaar.