In het buitenland zoeken naar bezittingen van OCMW-klanten, mag dat wel? sam

04 oktober 2018

20u48

Bron: belga 0 Het Antwerpse OCMW gaat in het buitenland op zoek naar bezittingen van steuntrekkers, maar is dat wel wettelijk? De POD Maatschappelijke Integratie heeft juridische bedenkingen over het proefproject en maakte die ook over aan het OCMW.

De bevoegde minister Denis Ducarme (MR) liet de voorbije maanden op vraag van CD&V een analyse uitvoeren van het proefproject waarbij met de hulp van een private partner in het buitenland wordt onderzocht of Antwerpse OCMW-klanten daar bezittingen hebben. Uit die analyse blijkt nu onder meer dat het OCMW mogelijk het beroepsgeheim schendt door informatie met andere personen dan maatschappelijk assistenten te delen en dat er op juridische vlak twijfels zijn rond het feit dat de OCMW-klanten al dan niet verplicht toestemming moeten geven voor een dergelijk onderzoek.

Huis in Turkije

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) laat via zijn woordvoerder weten dat alvast het dossier waarover gisteren gecommuniceerd werd, over een gezin dat zijn sociale huurwoning zal moeten verlaten omdat het in Turkije een eigen woning kocht, niet onder deze bedenkingen valt omdat Ducarme er niet bevoegd voor is. "De opdrachtgever was daar de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven en niet het OCMW", klinkt het.

Andere dossiers

Er zijn wel nog andere dossiers lopende waar het OCMW wel de opdrachtgever is, en de bedenkingen mogelijk dus toch gelden. "We gaan binnenkort met de resultaten rond de tafel zitten met de federale en Vlaamse regering", aldus nog de woordvoerder van Duchateau. "Dit is dan ook nog maar een proefproject. Op basis van de resultaten zullen we kunnen stellen dat er een maatschappelijk probleem is en kunnen we bekijken hoe we dat efficiënt kunnen aanpakken. Deze vorm van fraude is een realiteit en moet aangepakt."