In heel Europa stijgt het aantal daklozen, ook ons land doet het bar slecht FT

In heel Europa is het aantal daklozen gestegen. Zo blijkt uit een recent rapport van de Europese daklozenorganisatie Feantsa. Alleen Finland en Noorwegen leggen positieve cijfers voor. Ons land doet het bar slecht.

"In Brussel is het aantal daklozen op straat de laatste tien jaar met bijna 100 procent gestegen", is de conclusie van Freek Spinnewijn. Hij is directeur van Feantsa. Bij een telling op een nacht in november trof de organisatie 3.386 daklozen aan, een stijging van welgeteld 96% tussen 2008 en 2016. "Deze gegevens zijn schokkend, ze onthullen hoe de opeenvolgende regeringen in het land falen. Ze komen er maar niet toe om van deze kwestie een prioriteit te maken. Bovendien is het alarmerend om te zien dat België bijna het enige Europese land is waar niet-EU-burgers zo gediscrimineerd worden op de huizenmarkt in vergelijking met Belgische staatsburgers."

Het rapport onthult dat de huizenprijzen tussen 2008 en 2016 veel sneller gestegen zijn dan de inkomens. Arme huishoudens gaven in totaal 38,5% van hun inkomen uit aan huisvestingsgerelateerde zaken. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde bedraagt 42,1%. Voor de totale bevolking gaat het om 19,5%. 15,8% van de niet-EU-burgers leeft in een (overbevolkt) huis dat niet geschikt is voor huisvesting, bij de Belgen is dat veel minder of 2,2%.

Ook in andere Europese landen zijn de resultaten volgens Spinnewijn "alarmerend". Hij noemt het vooral opvallend dat de stijging van het aantal daklozen nu ook duidelijk te zien is in landen met een sterke verzorgingsstaat zoals Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië. Finland valt dan weer in positieve zin op. Daar daalde het aantal daklozen van 2009 tot 2016 met 18%. Zij krijgen er eerst een woning en hoeven niet naar een opvangtehuis waar integratie moeilijker loopt. Het helpt hen problemen sneller op te lossen.