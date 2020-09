Exclusief voor abonnees

In eigen land was ’t wel plezant: Belgen boekten deze zomer derde meer overnachtingen in Vlaanderen

Brecht Herman en Steven Swinnen

11 september 2020

06u03

Het is een lelijk woord, maar Belgen hebben wel van een staycation genoten. Het aandeel overnachtingen uit eigen land steeg afgelopen zomer met een derde in de cijfers van Toerisme Vlaanderen, sommige regio's zagen zelfs méér gasten dan vorig jaar. Maar door het wegblijven van de buitenlanders - een drama, vooral in de steden - blijft de toeristische sector toch achter met een coronakater van 11 miljard euro.