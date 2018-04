In drie dagen tienduizenden liters drugsafval gevonden: "Daarmee kan men miljoen xtc-pillen produceren" HA

13 april 2018

17u58

Bron: Belga 1 Het parket van Limburg blijft onverdroten de strijd verderzetten tegen de dumping van drugsafval. In de voorbije drie dagen doken in Noord-Limburg maar liefst drie opleggers met tienduizenden liters chemicaliën op.

"De grote hoeveelheid drugsafval is schrikbarend. Met het afval van een oplegger die recent is opgedoken, kan men een miljoen xtc-pillen of een half miljoen amfetaminetabletten produceren. Vroeger deden we een vondst van een paar vaten, maar nu gaat het om volledig gevulde opleggers", zegt persmagistraat Pieter Strauven.

Het parket van Limburg zal met de partners dan ook verder strijden tegen deze overlast. Het gerecht houdt er rekening mee dat het afval dat in Noord-Limburg is opgedoken van een groot lab afkomstig is, maar het kunnen ook meerdere laboratoria zijn. Mogelijk bevindt de productieplaats zich in Nederland. Of er een verband is tussen de drie opleggers zal uit onderzoek moeten blijken. Een link tussen de opleggers die in Lommel en Neerpelt zijn aangetroffen ligt voor de hand, omdat de opleggers allebei bij eenzelfde firma in Turnhout gestolen zijn.

Vorig jaar telde het Limburgse parket in totaal dertien dumpingen van drugsafval maar dat cijfer is in het eerste kwartaal van 2018 al ingehaald: de teller staat nu al op veertien.

"Uit het aangetroffen afval blijkt dat er zeer grote hoeveelheden synthetische drugs geproduceerd worden, die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Anderzijds kunnen de gedumpte chemicaliën ook gevaarlijk zijn voor de omgeving. Denk maar aan kinderen, die bijvoorbeeld in de bossen door een plas rennen of fietsen, waarin de stoffen zich bevinden. In de opleggers zijn er gelukkig geen lekken vastgesteld", aldus nog Strauven.