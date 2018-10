In deze Waalse school mogen leerlingen maar 3 keer per week naar toilet buiten de speeltijd ND

24 oktober 2018

09u18

Bron: Sudpresse 0 Plassen buiten de uren van het speelkwartier? Dat mogen de leerlingen van het derde leerjaar in de dorpsschool in het Henegouwse Chapelle-lez-Herlaimont maximaal drie keer per week. Ze krijgen er wekelijks 3 jetons van de juf. Onbegrijpelijk, vindt gemeenteraadslid Robert Wathelet (Ecolo).

Drie jokers krijgen de leerlingen van één klas van het derde leerjaar in de dorpsschool van Chapelle-lez-Herlaimont in Henegouwen. De juf deelt drie jetons per kind uit aan het begin van de week, en daar moeten ze het mee doen. Robert Wathelet, plaatselijk gemeenteraadslid voor Ecolo, sprak de schepen van onderwijs erover aan in de gemeenteraad. “Een dringende behoefte heb je niet onder controle. Zeker niet op die leeftijd, en al helemaal voor jongens. Dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben. Je geeft een kind geen andere keuze dan in zijn broek plassen voor de ogen van zijn vriendjes.” De directeur van de school reageerde ook al op het voorval: “Sommige leerlingen brengen meer tijd door met rondhangen aan de toiletten dan voor het schoolbord,” verdedigt hij zich.