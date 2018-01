In deze gelekte video verdedigt Carrefour haar "transformatieplan" HA

26 januari 2018

07u20

Bron: VTM NIEUWS, Carrefour 3 Het personeel van Carrefour België kreeg gisteren slecht nieuws te horen. De Franse hypermarktketen schrapt in ons land mogelijk 1.233 jobs. VTM NIEUWS kreeg een filmpje in handen waarin exploitatiedirecteur Hilde Decadt van Carrefour België het transformatieplan uit de doeken doet aan de werknemers.

Het jobverlies kadert in de plannen van Carrefour om te kunnen blijven investeren in ontwikkeling in ons land. Decadt verwijst in het filmpje naar het reddingsplan van 2010, waardoor de hypermarktketen zich kon herpositioneren in België. Zo werden er in de afgelopen acht jaar meer dan 200 nieuwe winkels geopend en is de klanttevredenheid gegroeid. Maar in diezelfde periode is ook de concurrentie toegenomen en heeft de Belgische consument zijn aankoopgedrag gewijzigd, onder andere door meer te kopen via buitenlandse webshops. "De rendabiliteit van de hypermarkten staat sterk onder druk."

"Deze factoren leiden ertoe dat Carrefour België zijn commerciële dynamiek moet versterken en zijn kosten moet herzien om te kunnen herinvesteren in sectoren van de toekomst. We moeten een transformatiestrategie doorvoeren om onze ontwikkeling te verzekeren", klinkt het.

Carrefour België wil in de toekomst inzetten op opleiding, "onder andere door de oprichting van een digital academy". Het gaat ook voluit voor dienstverlening naar de klanten en voor verse en bioproducten. "In 2018 zal Carrefour België meer dan 30 'market supermarkten' en expresbuurtwinkels, en 70 e-commerce afhaalpunten openen."

Er moeten maatregelen worden getroffen die eventuele gevolgen zouden kunnen hebben voor de tewerkstelling in de hypermarkten en de hoofdzetel Exploitatiedirecteur Hilde Decadt

Maar het transformatieplan, "gebaseerd op een sterke commerciële strategie voor heel Carrefour Belgie en op grote investeringen", heeft ook een keerzijde. "Er moeten maatregelen worden getroffen die eventuele gevolgen zouden kunnen hebben voor de tewerkstelling in de hypermarkten en de hoofdzetel", zegt Decadt, waarna ze de plannen voor verschillende vestigingen uit de doeken doet. "We overwegen om tegen eind juni 2018 twee structureel verlieslatende hypermarkten te sluiten: Genk en Belle-Îlle in Luik", klinkt het onder andere.

"Bewuste keuze"

Baptiste Van Outryve, woordvoerder van Carrefour, verdedigt de videoboodschap, die via een interne website bij het personeel terechtkwam. "Deze video is een bewuste keuze", klinkt het. "We wilden overal dezelfde info verspreiden en één centrale boodschap uitsturen. We hebben de plannen mondeling toegelicht aan onze medewerkers en sociale partners, maar het is niet mogelijk om op alle plaatsen tegelijk te zijn", aldus nog Outryve.

Gisteren maakte de directie op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er 1.233 jobs op de tocht staan bij de Belgische tak van Carrefour. Er sneuvelen mogelijk 1.053 banen bij de hypermarkten en 180 bij de hoofdzetel. Het banenverlies past in het plan van Carrefour, dat dinsdag al bekend raakte, om vanaf 2020 twee miljard te besparen.