In cijfers: de legendarische C-130 waarvan ons leger moet afscheid nemen IVI

24 maart 2018

Het Belgische leger gaat zijn legendarische werkpaard stelselmatig vervangen: de C-130 Hercules ruimt plaats voor de Airbus A400M Atlas. In december is de eerste aan de kant geschoven, volgende zomer nog één, de laatste over twee jaar. Het afscheid van een monument, van een vliegtuig dat altijd en overal kan ingezet worden. Benieuwd naar de cijfers achter dat monument? Bekijk dan zeker de video.

