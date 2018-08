In café 't Sanitairke kan je een pintje drinken op het toilet

Stijn Defoirdt

27 augustus 2018

Bron: VTM NIEUWS

Een pintje drinken op een toilet? In café ’t Sanitairke in Zwijndrecht kan het! Alles in het café staat in het teken van sanitair. De eigenaar van de zaak Peter Meyer, was vroeger zelf loodgieter, maar moest na een ongeval een ander beroep zoeken om zich op te focussen. Hij combineerde zijn werk en zijn passie en opende een horecazaak.