In Burcht overmeesterde vijftiger ging bejaarde vader te lijf Alcoholist overgebracht naar gevangenis Patrick Lefelon

30 januari 2018

17u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 51-jarige man die gistermiddag door het Speciaal Interventie Escadron van de politie werd overmeesterd in zijn woning in Burcht (Zwijndrecht), is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij is overgebracht naar de gevangenis.

De man die bij zijn ouders inwoont, kampt met een drankprobleem. Gistermiddag kreeg hij ruzie met zijn vader. De bejaarde man moest enkele rake klappen incasseren en riep daarop de hulp in van de politie.

Messen

De 51-jarige zoon verzamelt ook wapens, voornamelijk messen maar zijn verzameling werd al eens in beslag genomen. Toch nam de politie geen risico's. Een patrouille die eerst ter plaatse kwam, meende gezien te hebben dat de man weer met wapens in huis rondliep. Daarom werd het Snelle Respons Team (SRT) uit Antwerpen erbijgehaald. Zij beveiligden de situatie voor de omwonenden en deden een beroep op de onderhandelaars van het Speciaal Interventie Escadron (SIE) om met de man een gesprek aan te gaan.

Dat had rond 16u30 uiteindelijk resultaat. De man gaf zich vrijwillig over zonder dat de politie moest ingrijpen. Er werden uiteindelijk geen wapens aangetroffen.

Tv door het raam

De onderzoeksrechter liet de man vandaag naar de gevangenis overbrengen. Hij wordt beschuldigd van intrafamiliaal geweld. Vorig jaar had hij rond de jaarwisseling al eens heisa veroorzaakt en zijn televisie door het raam naar buiten gesmeten. De man was ook al voor de rechtbank verschenen omdat hij zijn ouders te lijf was gegaan en de inboedel van de woning kort en klein had geslagen. Toen kreeg hij een straf met probatie-uitstel, op voorwaarde dat hij zich zou laten behandelen voor zijn drankprobleem.