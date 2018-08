In buik, bagage en koekjesdeeg: zeven drugssmokkelaars veroordeeld die op Brussels Airport waren betrapt ADN

13 augustus 2018

14u03

Bron: Belga 0 De Brusselse correctionele rechtbank heeft vandaag zeven drugssmokkelaars veroordeeld tot celstraffen van 36 maanden tot 4 jaar. Het ging om twee koppels die elk meer 7 kilogram cocaïne het land hadden binnengesmokkeld, de opdrachtgever van één van beide koppels, een man die 3,5 kilo heroïne gesmokkeld had en een man die betrapt was met bolletjes heroïne in zijn lichaam.

Het eerste koppel kwam uit Manchester en werd op 30 april betrapt op de luchthaven Brussels Airport met 8,2 kilogram cocaïne in hun bagage. Het koppel was geland met een vlucht uit Jamaïca en de vrouw bleek 3,7 kilogram cocaïne in haar koffer te hebben, haar vriend 4,5 kilogram. De drugs zaten verstopt in pakjes currypoeder en koekjesdeeg. Volgens het koppel waren ze in een pub in Manchester benaderd om drugs te smokkelen en zouden ze in ruil 12.000 pond krijgen. De twee kregen elk 36 maanden cel, hun opdrachtgever werd bij verstek tot 4 jaar cel veroordeeld.

Een tweede koppel, dat 7 kilo cocaïne had gesmokkeld, werd veroordeeld tot 36 maanden cel. Ook zij hadden uit financiële overwegingen gehandeld maar volgens de rechtbank was dat geen aanvaardbare reden en zou het geld sowieso geen einde gemaakt hebben aan hun precaire financiële situatie.



Hetzelfde gold voor een vijftiger die opgepakt was met 3,5 kilo heroïne in zijn bagage. De man haalde zijn benarde financiële situatie en de slepende ziekte van zijn partner aan als motivatie voor zijn optreden maar vond bij de rechtbank al evenmin gehoor. Ook hij werd veroordeeld tot 36 maanden cel.

Dezelfde celstraf van 36 maanden was ten slotte nog weggelegd voor een man die ruim een kilo heroïne, in "boletas", had ingeslikt en daarmee geprobeerd had via Brussels Airport het land binnen te komen.