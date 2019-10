In Brussels Parlement zijn de rollen omgekeerd: N-VA vraagt begrotingscijfers van rood-groene regering Stavros Kelepouris

04 oktober 2019

12u06

Bron: De Morgen 2 Niet alleen het Vlaams Parlement moet de plannen van de regering evalueren zonder de grote lijnen van de begroting te kennen. Ook in Brussel zijn nog maar amper cijfers overgemaakt aan het parlement, zegt Brussels N-VA-kopstuk Cieltje Van Achter. “Groen en sp.a mogen een toontje lager zingen.”

In het Vlaams Parlement vindt vandaag het debat over de Septemberverklaring plaats. Maar voorlopig kreeg het parlement – tegen de usances in – nog geen overzicht van de grote budgettaire krachtlijnen van de regering. Minister-president Jan Jambon zei in zijn regeerverklaring alleen dat er een begrotingsevenwicht moet komen in 2021, en dat zijn ploeg de komende jaren 1,65 miljard euro wil investeren. Maar over hoe dat allemaal gefinancierd moet worden, tast het parlement grotendeels in het duister, tot grote woede van de oppositie.

N-VA lijkt voorlopig niet onder de indruk. Integendeel: Cieltje Van Achter, fractieleider voor N-VA in het Brussels Parlement, wijst erop dat de Brusselse regering al in juli haar regeerverklaring hield, ook zonder een budgettair plaatje te schetsen. Meer dan twee maand later heeft het parlement volgens haar nog steeds geen enkele duidelijkheid over hoe de plannen van de regering-Vervoort betaald moeten worden. De regering beloofde de komende jaren flink te investeren in onder meer sociale huisvesting, maar dat kost handenvol geld.

“We hebben nog geen cijfers, zelfs nog geen hoofdlijnen, geen enkele discussie over hoe we het geld gaan vinden. Het is gewoon een luchtkasteel”, zegt Van Achter. “Het Vlaams Parlement wacht nu enkele dagen, wij wachten al maanden. Groen en sp.a zitten mee in de Brusselse regering, dus ze mogen wel een toontje lager zingen. Ik zat mee aan de onderhandelingstafel in Vlaanderen: het regeerakkoord is daar becijferd. Ze moeten gewoon even geduld hebben.”