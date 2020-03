IN BEELD. Zo ziet Vlaanderen eruit in tijden van coronacrisis

18 maart 2020

15u48

Sinds deze middag 12 uur is het openbare leven in ons land zo goed als stilgelegd. Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal vermijden. Dat is vandaag ook duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Wij maakten een overzicht met enkele opmerkelijke beelden.