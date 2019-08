IN BEELD. Zo trotseren jullie de hitte

PVZ

27 augustus 2019

17u33

0

Met opnieuw temperaturen boven de 30 graden, zitten we officieel aan de derde hittegolf van het jaar. En daarvoor zoeken we massaal verkoeling. Aan de kust was het over de koppen lopen, en ook het Zilvermeer was goed gevuld met enthousiaste baders. Op sfeerbeelden is te zien hoe we samen zweten, terrasjes bezoeken, smeren, zwemmen, steppen, zandkastelen bouwen en in het koele water duiken.