IN BEELD. Zo mooi is de totale maansverduistering (en je kan ze nog zien tot kwart voor negen) KVDS

21 januari 2019

06u23 0 Vanochtend kan je genieten van een prachtig schouwspel aan de hemel. Er is een totale maansverduistering te zien, waardoor de maan bloedrood kleurt. Het spektakel begon rond vier uur vanochtend en is nog te zien tot kwart voor negen.

Tijdens een maansverduistering staan de zon, de aarde en de maan op één lijn en komt de maan helemaal in de schaduw van de aarde te liggen. Het fenomeen is vanmorgen ook in België te zien – met dank aan het heldere weer - en de maan ziet er bloedrood uit. Dat resulteert in prachtige beelden. De maansverduistering was compleet om 6.12 uur, maar je kan er nog een glimp van opvangen tot kwart voor negen. Geniet alvast mee, want pas in 2029 kan je in ons land nog eens een totale maansverduistering zien.

@helgavanleur Zie de super-bloed-maan schijnt door de bomen... 🎶 pic.twitter.com/DwLpWVeVq7 Marc Vermeulen(@ marcvermeulennl) link

Dat was het hoogtepunt mensen. Ik maakte net deze foto. Voor de fotografieliefhebbers: 1944 mm, iso 100, 1" #maansverduistering #maan #bloedmaan #vollemaan pic.twitter.com/hUXrvkWJkZ Danny van Schendel(@ dvschend) link

Rode maan boven Noordwolde fr Maandagmorgen 21 januari 2019. pic.twitter.com/ytbKIjYP9W Henk Diever(@ henkdiever) link

De #Maan in de schaduw van de aarde (#maansverduistering, #eclips) met daarnaast Castor en Pollux 😍 Zelfs goed te zien in lichtstad #Leiden pic.twitter.com/hBdnHTu8Df Jos💡(@ jnvdg) link