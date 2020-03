IN BEELD: Zo leeg ziet Vlaanderen eruit vanuit de lucht HLA

23 maart 2020

09u54 4 Lege speeltuinen, verlaten golfterreinen en uitgestorven snelwegen. Sinds de strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken van kracht zijn, blijft iedereen zoveel mogelijk ‘in zijn kot’. Dat zorgt op heel wat plaatsen voor bijzondere luchtbeelden.

Het openluchtmuseum in Bokrijk en de bijhorende speeltuin blijven gesloten. Geen auto’s op de parking, geen spelende kinderen of keuvelende ouders die van de zon genieten. Ook het speelpleintje aan de sporthal in Niel (provincie Antwerpen) is helemaal verlaten.

In deze woonwijk in Hemiksem in de provincie Antwerpen was de afgelopen dagen geen kat op straat te zien.

Provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom, waar elk jaar het festival Tomorrowland doorgaat, is gesloten voor bezoekers.

Ook op de weg is de impact van de maatregelen duidelijk merkbaar. Onder meer de A12 in Wilrijk en het klaverblad in Lummen zijn deze dagen zo goed als leeg, net als de parking van de gesloten Ikea in Wilrijk.

