IN BEELD: Zo groot is ravage na explosie op Paardenmarkt Redactie

07u38 0 ANP

In een woning aan de Paardenmarkt in Antwerpen heeft gisterenavond een ontploffing plaatsgevonden. Het pand is volledig ingestort. Er is sprake van 14 gewonden, van wie één iemand in kritieke toestand verkeert en vijf anderen ernstig gewond zijn. Er wordt nog naar twee personen gezocht. De ravage is enorm.

