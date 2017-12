IN BEELD: Zij verlieten ons in 2017 Eric Belsack

20u48

Bron: Eigen berichtgeving 123 Thinkstock In memoriam. Het jaar nadert zijn einde. Ook in 2017 moesten we afscheid nemen van een te lange lijst opmerkelijke figuren. Wij maakten een (chronologisch) overzicht van enkele bijzondere persoonlijkheden uit de cultuur, politiek, sport, zakenwereld en showbizz die ons het voorbije jaar ontvielen.

belga François Van der Elst.

François Van der Elst (62), Belgisch voetballer

François (Swat) Van der Elst (Opwijk, 1 december 1954 – Aalst, 11 januari 2017) was een Belgisch voetballer. In de jaren 1970 won hij met RSC Anderlecht twee keer de Europacup II en evenveel keer de UEFA Super Cup. In 1977 werd hij topscorer van de Belgische competitie en in 1978 Europees Topschutter van de Europacup der Bekerwinnaars. Van der Elst kwam 44 keer in actie voor het Belgisch voetbalelftal, waarmee hij in 1980 de finale verloor van het Europees kampioenschap. In totaal speelde hij 304 wedstrijden en maakte hij 94 doelpunten in de Eerste klasse. Hij kwam ook uit voor New York Cosmos, West Ham United en Sporting Lokeren.

vrt Miel Dekeyser.

Miel Dekeyser (84), Belgisch journalist

Emiel Dekeyser (Leuven, 11 februari 1932 – Leuven, 15 januari 2017) was een Vlaamse journalist voor BRT, later de VRT.

ANP Adèle Bloemendaal.

Adèle Bloemendaal (84), Nederlandse zangeres

(Amsterdam, 11 januari 1933 – Amsterdam, 21 januari 2017), was een Nederlandse actrice, cabaretière en zangeres.

rv Gordon Kaye als 'Allo Allo'-hoofdpersonage René Artois.

Gorden Kaye (75), Brits acteur

Gordon Fitzgerald (Gorden) Kaye (Huddersfield, 7 april 1941 - Knaresborough, 23 januari 2017) was een Engels acteur. Hij was vooral bekend van zijn vertolking van 'René Artois' in de comedy-serie 'Allo 'Allo!

Photo News John Hurt.

John Hurt (77), Brits acteur

Sir John Vincent Hurt (Chesterfield, 22 januari 1940 – Londen, 25 januari 2017) was een Engels acteur. Hij werd voor zijn bijrol in Midnight Express in 1979 genomineerd voor een Academy Award en twee jaar later opnieuw voor zijn hoofdrol in The Elephant Man.

REUTERS Mary Tyler Moore.

Mary Tyler Moore (80), Amerikaanse actrice

Mary Tyler Moore (Brooklyn, 29 december 1936 – Greenwich (Connecticut), 25 januari 2017) was een Amerikaanse actrice en comédienne. Bij ons vooral bekend van de sitcom The Mary Tyler Moore Show.

Photo News Mike Connors.

Mike Connors (91), Amerikaans acteur

Mike Connors (Fresno, 15 augustus 1925 – Tarzana, 26 januari 2017) was een Amerikaans acteur. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend om zijn titelrol in de detectivereeks Mannix.

photo_news Roger Walkowiak

Roger Walkowiak (89), Frans wielrenner

Roger Walkowiak (Montluçon, 2 maart 1927 – Vichy, 6 februari 2017) was een Franse wielrenner van Poolse afkomst. Hij was de verrassende winnaar van de Ronde van Frankrijk van 1956.

MARC GOYVAERTS/GMAX AGENCY Serge Baguet.

Serge Baguet (47), Belgisch wielrenner

Serge Baguet (Opbrakel, 18 augustus 1969 – Letterhoutem, 9 februari 2017) was een Belgisch wielrenner. In 2001 boekte hij zijn grootste overwinning: een rit in de Ronde van Frankrijk.

AP Al Jarreau.

Al Jarreau (76), Amerikaans zanger

Alwyn Lopez 'Al' Jarreau (Milwaukee, Wisconsin, 12 maart 1940 – Los Angeles, 12 februari 2017) was een Amerikaans jazz- en popzanger. Al Jarreau stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde scatzang en het vermogen om muziekinstrumenten na te bootsen met zijn stem.

ANP Kippa Dick Bruna.

Dick Bruna (89), Nederlandse tekenaar en schrijver

Hendrikus Magdalenus (Dick) Bruna (Utrecht, 23 augustus 1927 – Utrecht, 16 februari 2017) was een Nederlandse grafisch vormgever, tekenaar en schrijver van kinderboeken. Hij werd wereldberoemd met zijn kinderboekjes over Nijntje.

vrt Gommar Vervust.

Gommar Vervust (81), Belgisch rijkswachtcommandant en tv-presentator

Rijkswachtcommandant Gommar Vervust presenteerde 12 jaar lang 'Kijk uit'. In het programma, een samenwerking tussen de openbare omroep, de politie en het BIVV, wordt aandacht besteed aan de verkeersregels en de verkeersveiligheid.

EPA Larry Coryell.

Larry Coryell (73), Amerikaans jazzgitarist

Larry Coryell (Galveston, 2 april 1943 – New York, 19 februari 2017) was een Amerikaans fusiongitarist. Hij was een van de grootste meesters op jazzgitaar.

BELGAIMAGE Chuck Berry .

Chuck Berry (90), Amerikaans gitarist, zanger en componist

Charles Edward Anderson Berry (St. Louis, Missouri, 18 oktober 1926 - St. Charles, Missouri, 18 maart 2017). Hij wordt beschouwd als de belangrijkste exponenten van de rock-'n-roll.

AFP Roger Pingeon.

Roger Pingeon (76), Frans wielrenner

Roger Pingeon (Hauteville, 28 augustus 1940 – Beaupont, 19 maart 2017) was een Frans wielrenner die prof was van 1965 tot 1974 en in totaal 34 wegzeges behaalde. In 1967 behaalde hij zijn grootste overwinning: de eindzege in de Ronde van Frankrijk.

humo.be Willy Courteaux.

Willy Courteaux (93), Belgisch journalist en vertaler

Willy Courteaux (Aalst, 19 januari 1924 – Brussel, 25 maart 2017[1]) was een spraakmakende Vlaamse journalist (Humo) en vertaler. Hij maakte een integrale Nederlandse vertaling van het werk van William Shakespeare.

Florian Van Eenoo photonews Nicole Van den Broeck.

Nicole Van den Broeck (70), Belgisch wielrenster

Nicole Van den Broeck (Meise, 9 november 1946 – 17 april 2017) was een Belgisch wielrenster. Van den Broeck werd in 1973 in Barcelona wereldkampioene wielrennen op de weg.

rv Michele Scarponi en zijn onafscheidelijke papegaai.

Michele Scarponi (37), Italiaans wielrenner

Michele Scarponi (Jesi, 25 september 1979 – Filottrano, 22 april 2017) was een Italiaanse wielrenner. Hij kwam op 37-jarige leeftijd om het leven nadat hij tijdens een trainingsrit in zijn woonplaats Filottrano in aanrijding kwam met een bestelwagen.

ANP Chriet Titulaer.

Chriet Titulaer (73), Nederlandse sterrenkundige en televisiepresentator

C.L.M.G. (Chriet) Titulaer (Hout-Blerick (Venlo), 9 mei 1943 – Driebergen-Rijsenburg, 23 april 2017) was een Nederlands sterrenkundige, televisiepresentator en populair-wetenschappelijk schrijver.

AP Roger Moore.

Roger Moore (89), Brits acteur

Roger George Moore (Stockwell, Lambeth, Londen, 14 oktober 1927 – Crans-Montana, Zwitserland, 23 mei 2017) was een Britse acteur die vooral bekend werd door zijn rollen in de series Ivanhoe, The Saint en The Persuaders (in België uitgezonden als De Speelvogels). Verder speelde hij de rol van geheim agent James Bond in zeven Bondfilms die uitkwamen tussen 1973 en 1985.

Photo News Cheick Tioté

Cheick Tioté (30), Ivoriaans voetballer

Cheick Ismaël Tioté (Yamoussoukro, 21 juni 1986 – Beijing, 5 juni 2017) was een Ivoriaans betaald voetballer. Hij speelde achtereenvolgens voor RSC Anderlecht, Roda JC Kerkrade, FC Twente, Newcastle United en Beijing Enterprises. Hij speelde 52 interlands voor het Ivoriaans voetbalelftal, waarin hij eenmaal scoorde.

AFP Brian Jones en Anita Pallenberg.

Anita Pallenberg (73), Italiaans-Amerikaans model, actrice en mode-ontwerpster

Pallenberg stond bekend om haar relatie met Rolling Stones-leden Brian Jones, die ze ontmoette in 1965, en Keith Richards tussen 1967 en 1980.

ap Hein Verbruggen.

Hein Verbruggen (75), Nederlands sportbestuurder

Hein Verbruggen (Helmond, 21 juni 1941 – Leuven [1], 14 juni 2017) was een Nederlands sportbestuurder. Van 1991 tot 2005 was hij voorzitter van de Internationale Wielerunie UCI.

AP Helmut Kohl.

Helmut Kohl (87), Duits bondskanselier

Helmut Josef Michael Kohl (Ludwigshafen am Rhein, 3 april 1930 – aldaar, 16 juni 2017) was een Duits conservatief politicus en staatsman. Hij was bondskanselier van Duitsland van 1982 tot 1998.

AFP Simone Veil.

Simone Veil (89), Franse politica

Simone Annie Liline Veil-Jacob (Nice, 13 juli 1927 – Parijs, 30 juni 2017) was een Franse advocate en politica. Ze was in Frankrijk twee keer minister voor Volksgezondheid. Ze was van juli 1979 tot 1982 de 16e voorzitter van het Europees Parlement, de eerste vrouw in deze positie.

REUTERS Martin Landau.

Martin Landau (89), Amerikaans acteur

Martin Landau (New York, 20 juni 1928 – Los Angeles, 15 juli 2017) was een Amerikaans televisie- en filmacteur. Voor zijn bijrol in Ed Wood won hij in 1995 een Academy Award. Landau kreeg daarnaast meer dan 20 andere acteerprijzen, waaronder Golden Globes voor zowel Mission: Impossible, Tucker: The Man and His Dream als Ed Wood.

Lukas Marc Stassijns.

Marc Stassijns (78), Belgisch sportverslaggever

Marc Stassijns (Dendermonde, 10 januari 1939 – 16 juli 2017) was een Belgisch sportverslaggever die gedurende meer dan 30 jaar bij de VRT in dienst was. Vanaf 1991 tot zijn pensionering in 1999 stond hij aan het hoofd van de sportredactie.

EPA Chester Bennington.

Chester Bennington (41), Amerikaanse rockzanger

Chester Charles Bennington (Phoenix (Arizona), 20 maart 1976 – Palos Verdes Estates, 20 juli 2017) was een Amerikaanse muzikant, singer-songwriter, producer en multi-instrumentalist. Hij was de leadzanger en medesongwriter van de rockband Linkin Park.

BELGAIMAGE Jeanne Moreau.

Jeanne Moreau (89), Franse actrice

Jeanne Moreau (Parijs, 23 januari 1928 - Parijs, 31 juli 2017) was een Franse actrice, bekend door haar rollen in tal van speelfilms, waaronder Les Amants, Les Liaisons dangereuses 1960 en Jules et Jim. Ze won driemaal een César, de belangrijkste Franse filmprijs.

EPA Glen Campbell.

Glen Campbell (81), Amerikaans zanger en gitarist

Glen Travis Campbell (Billstown, Pike County, Arkansas, 22 april 1936 – Nashville, Tennessee, 8 augustus 2017) was een Amerikaans countryzanger en gitarist.

REUTERS Bruce Forsyth.

Bruce Forsyth (89), Brits entertainer en presentator

Sir Bruce Joseph Forsyth-Johnson (Edmonton (Londen), 22 februari 1928 – Virginia Water, 18 augustus 2017) was een Brits presentator en entertainer. Zijn carrière duurde meer dan 75 jaar. In 2012 werd hij in het Guinness Book of Records opgenomen als de langst werkende mannelijke entertainer in de geschiedenis van de televisie.

REUTERS Jerry Lewis.

Jerry Lewis (91), Amerikaans acteur, regisseur en komiek

Jerry Lewis, echte naam Joseph Levitch (Newark (New Jersey), 16 maart 1926 – Las Vegas, 20 augustus 2017) was een Amerikaans filmkomiek, -regisseur en -producent van Joodse komaf, bekend om zijn slapstickhumor. Hij vormde tussen 1946 en 1956 een populair komisch duo met Dean Martin.

AFP Mireille Darc.

Mireille Darc (79), Franse actrice

Mireille Darc, echte naam Mireille Christiane Gabrielle Aimée Aigroz, (Toulon, 15 mei 1938 – Parijs, 28 augustus 2017) was een Franse actrice. In 1963 vertolkte ze haar eerste belangrijke rol als de dochter van Louis de Funès in de komedie Pouic-Pouic. Een jaar bezorgde Georges Lautner haar de echte doorbraak met de vrouwelijke hoofdrol in de spionagekomedie Les Barbouzes.

REUTERS Harry Dean Stanton.

Harry Dean Stanton (91), Amerikaans acteur

Harry Dean Stanton (Irvine (Kentucky), 14 juli 1926 – Los Angeles, 15 september 2017) was een Amerikaans acteur, musicus en zanger. Stanton was geregeld te zien in films van regisseur David Lynch. Zo had hij rollen in Wild at Heart, The Straight Story en Twin Peaks: Fire Walk With Me. De rol van Twin Peaks-inwoner Carl Rodd speelde hij opnieuw in het derde seizoen van de televisieserie Twin Peaks, dat dit jaar werd uitgezonden. Bij de opnames was Stanton 90 jaar oud.

afp Liliane Bettencourt.

Liliane Bettencourt (94), Frans ondernemer

Liliane Henriette Charlotte Bettencourt Schueller (Parijs, 21 oktober 1922 – Neuilly-sur-Seine, 21 september 2017) was een Frans ondernemer. Als eigenaresse van L'Oréal was ze de rijkste vrouw van Frankrijk en Europa en een van de rijkste mensen ter wereld.

AP Hugh Hefner.

Hugh Hefner (91), Amerikaans uitgever

Hugh Marston Hefner (Chicago, 9 april 1926 – Los Angeles, 27 september 2017) was een Amerikaanse tijdschrift-uitgever. Hij was de oprichter van het erotische blad Playboy.

EPA Jean Rochefort.

Jean Rochefort (87), Frans acteur

Jean Rochefort (Parijs, 29 april 1930 – Parijs, 9 oktober 2017) was een Frans acteur, herkenbaar dankzij zijn snor, zijn karakteristieke neus en zijn sonore stem.

JVK Brice De Ruyver.

Brice De Ruyver (62), Belgisch criminoloog

Brice De Ruyver (Lierde, 23 oktober 1954 – 19 oktober 2017) was een Belgisch criminoloog. De Ruyver werd veelvuldig door de media geraadpleegd als expert op het gebied van drugsbeleid, internationale samenwerking rond criminaliteit en mensenhandel. In oktober 1996 werd hij één van de experten van de commissie van het federaal parlement die de zaak-Dutroux moest onderzoeken.

AFP Fats Domino.

Fats Domino (89), Amerikaans zanger en pianist

Fats Domino, geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 – Harvey, 24 oktober 2017), was een rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant.[3] Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Sven Ponsaerts Roland Verlooven.

Roland Verlooven (79), Belgisch muziekproducent

Roland Honoré Verlooven (Gent, 2 maart 1938 - Tremelo, 1 november 2017) was een Belgisch producer, tekstschrijver en componist. Hij was de drijvende kracht achter Willy Sommers, maar werkte ook samen met talloze andere artiesten.

Diego Franssens / rv Josip Weber als Rode Duivel en recent, getekend door kanker.

Josip Weber (52), Kroatisch-Belgisch voetballer

Josip Weber (Slavonski Brod, 16 november 1964 – Split, 8 november 2017) was een Kroatisch-Belgisch voetballer. Hij speelde onder meer voor Cercle Brugge, Hajduk Split en RSC Anderlecht. Weber speelde enkele interlands voor Kroatië, maar liet zich nadien tot Belg naturaliseren. Hij speelde in totaal acht wedstrijden voor de Rode Duivels en nam ook deel aan het WK 1994 in de Verenigde Staten.

ap Malcolm Young in 2000, bij de inhuldiging van de AC/DC-straat in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Malcolm Young (64), Australisch gitarist

Malcolm Mitchell Young (Glasgow, 6 januari 1953 – 18 november 2017) was een in Schotland geboren Australisch gitarist. Hij was mede-oprichter van de groep AC/DC en de oudere broer van mede-bandlid Angus Young.

AFP Jana Novotná.

Jana Novotná (49), Tsjechisch tennisster

Jana Novotná (Brno, 2 oktober 1968 – 19 november 2017) was een tennisspeelster uit Tsjechië. In het enkelspel won zij in haar carrière 24 WTA-toernooien waaronder in 1998 de Wimbledon-titel. Op de Olympische spelen van 1996 won ze een bronzen medaille. Haar hoogste WTA-ranking is de tweede plaats, bereikt in 1997.

Photo News David Cassidy.

David Cassidy (67), Amerikaans zanger en gitarist

David Bruce Cassidy (New York, 12 april 1950 – Fort Lauderdale, 21 november 2017) was een Amerikaans zanger, acteur en gitarist. Hij werd bekend in de rol van Keith Partridge in de televisieserie The Partridge Family). De serie maakte van Cassidy een tieneridool.

bob moors Louis Verbeeck.

Louis Verbeeck (84), Belgisch schrijver

Louis Pierre André Verbeeck (Tessenderlo, 26 november 1932 – Hasselt, 25 november 2017) was een Vlaamse schrijver van vooral cursiefjes. Hij schreef ook kleinkunstliedjes voor Miel Cools en de De Vaganten. Hij trad dikwijls op samen met Jos Ghysen.

AFP Johnny Hallyday.

Johnny Hallyday (74), Frans zanger en acteur

Johnny Hallyday, pseudoniem van Jean-Philippe Smet (Parijs, 15 juni 1943 – Marnes-la-Coquette, 5 december 2017) was een Frans zanger en acteur van Belgische afkomst. Hallyday wordt gezien als de Elvis Presley van de francofone wereld. Van zijn platen werden in totaal meer dan 110 miljoen exemplaren verkocht.

GYSENS Manu Ruys.

Manu Ruys (93), Belgisch journalist en publicist

Manu Ruys (Antwerpen, 25 februari 1924 - Brugge, 7 december 2017) was een Vlaams journalist en publicist. Bij de krant De Standaard bouwde hij zijn loopbaan uit en werd er in 1975 politiek hoofdredacteur.

Jan Aelberts Bidprentje van Marc Van Eeghem.

Marc Van Eeghem (57), Belgisch acteur

Marc Van Eeghem (Brugge, 14 september 1960 – 14 december 2017) was een Vlaams acteur. In de bioscoop was Van Eeghem te zien in onder meer Wildschut, Het gezin van Paemel, Daens en Hector. Hij had hoofdrollen in de tv-reeksen Terug naar Oosterdonk, De Parelvissers (als Jan de Ridder), Matroesjka's, Katarakt, De Ronde, Het goddelijke monster en Tytgat Chocolat.

Klaas De Scheirder Freddy Van Gaever.

Freddy Van Gaever (79), Belgisch politicus en ondernemer

Freddy Van Gaever (Berchem, 19 juni 1938 - 15 december 2017) was een Belgisch zakenman en politicus voor Vlaams Belang.

BELGA Bidprentje van Chris Van Doorslaer.

Chris Van Doorslaer (56), Belgisch ondernemer

Chris Van Doorslaer was de man die kaartenproducent Cartamundi uit Turnhout op de wereldkaart zette. Van Doorslaer werd twee jaar geleden nog verkozen tot Manager van het Jaar. Hij geldt als één van de meest opmerkelijke Vlaamse ondernemers.