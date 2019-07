IN BEELD. Wij trokken de straat op met een thermometer: zo warm was het vandaag in Vlaanderen tvc

24 juli 2019

21u54 24 Morgen mogen we ons volgens weerman David Dehenauw opnieuw verwachten aan een “loden en verzengende hitte”. De temperaturen kunnen in het binnenland tot wel 41 graden oplopen. Onze fotografen trokken vandaag door heel Vlaanderen om de hoge temperaturen in beeld te brengen: van de kust tot Bokrijk.

In Kleine-Brogel is het kwik vandaag gestegen naar 39,9 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in België sinds het begin van de waarnemingen. Dat meldt David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het KMI, op Twitter.

Onze fotografen gingen met simpele thermometers op pad en maten de temperatuur op verschillende plaatsen in Vlaanderen. In Lummen steeg het kwik zelfs naar 45 graden en in Oostende bleef het aan de zee ongeveer 28 graden.