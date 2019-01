IN BEELD. Vlaanderen kleurt langzaam helemaal wit en dat ziet er prachtig uit

30 januari 2019

Er trekt een sneeuwzone over ons land en dat maakt dat Vlaanderen langzaam helemaal wit kleurt. Voorlopig ligt er al een mooie laag in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, maar ook in Vlaams-Brabant is het intussen beginnen te sneeuwen. En dat resulteert in prachtige beelden.