IN BEELD. Van mondmaskers stikken tot lege treinen: zo ziet Vlaanderen er uit op eerste ‘coronawerkdag’ avh

16 maart 2020

14u47 14 Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven. De lessen op school zijn geschrapt en thuiswerken wordt gestimuleerd. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Zo ziet jouw eerste ‘coronawerkdag’ eruit.

De ochtendspits was extreem kalm vandaag. Zo goed als geen file op de snelwegen en ook in de stations liep amper volk. Treinen vertrokken met zeer weinig passagiers aan boord.

(Lees verder onder de foto's.)

Ook op scholen heerst vandaag een doodse stilte. Slechts enkele leerlingen en leerkrachten komen opdagen.

(Lees verder onder de foto's.)

Wie kan, werkt vandaag van thuis. Kevin doet dat ook en maakt intussen taken en oefeningen met zijn kinderen.

(Lees verder onder de foto.)

Ook Barry werkt vandaag van thuis uit. Zijn 18 maanden oude dochter neemt hij zo nu en dan mee op de schoot.

(Lees verder onder de foto.)

Caroline trekt alle registers open nu ze thuis werkt en ook haar kinderen thuis zijn. Terwijl zij aan een presentatie werkt, spelen haar kinderen in een springkasteel in de tuin.

(Lees verder onder de foto.)

Voor wie thuiswerk niet mogelijk is, is het behelpen met eigen maatregelen. Lara zit aan haar computer met handschoenen.

(Lees verder onder de foto.)

Deze tandarts in Zele behandelt enkel nog dringende gevallen.

(Lees verder onder de foto.)

Sommigen gooien het roer volledig om en stoppen met hun normale activiteiten om de coronacrisis op hun manier het hoofd te bieden.

Magda en Frieda uit Affligem stellen hun vakantie uit om mondmaskers te stikken: “Dit is onze bijdrage in strijd tegen het coronavirus”, zegt Magda. “Vandaag hebben we er al vijftig gemaakt, maar we werken ook de komende dagen nog door.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Ook in het atelier van Xandres in Destelbergen startten de stiksters vanochtend met een spontane actie voor de aanmaak van mondmaskers. Het bedrijf staat normaal in voor retouches uit winkels en wil deze actie nu verder uitrollen.

(Lees verder onder de foto.)

Van de regering mag Stijn De Sutter (31) zijn kapperszaak ROMAIN barbershop in Gentbrugge tijdens de week openblijven. Maar in deze coronacrisis keert hij voor even terug naar zijn eerste liefde: de verpleegkunde. Stijn sluit zijn zaak en zet zich vanaf nu in als verpleegkundige: “Als ik ergens een ongeluk zie gebeuren, ga ik er toch ook op af?”

(Lees verder onder de foto.)

Het Wijnegem Shopping Center ligt er verlaten bij. Slechts enkele winkelaars komen opdagen.

Ziet jouw leven er plots ook helemaal anders uit? Stuur een video, foto of bericht naar samentegencorona@hln.be of via Whatsapp naar 0474/74.65.02.

Lees alles wat je moet weten in ons coronadossier.

LEES OOK:

Hoe raak je besmet en hoe kan je jezelf beschermen? De belangrijkste vragen over coronavirus beantwoord

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

5 miljoen mondmaskers voor ons land spoorloos: “Het lijkt erop dat we zijn opgelicht” (+)