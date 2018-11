IN BEELD. Nieuwe minister van Defensie Loones bezoekt twee marineschepen op eerste buitenlandse werkbezoek in Zweden sam

24 november 2018

23u46

Bron: belga 0 Kersvers minister van Defensie Sander Loones bezocht tijdens zijn eerste werkbezoek in het buitenland twee schepen van de marine die zich in Zweden bevinden voor een grote NAVO-oefening.

De minister drukte onder andere zijn "trots" uit aan de zeelieden van het commando- en logistiek steunschip Godetia en het fregat Louise-Marie, beide aangemeerd in Karlskrona, een haven in het zuiden van Zweden.

De twee schepen namen van eind oktober tot begin november deel aan de grootste militaire oefeningen van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog, die onder de naam Trident Juncture 2018 zowat 50.000 soldaten uit de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden Finland en Zweden verzamelden.

De Godetia is in het tweede semester van dit jaar het vlaggenschip van de mijnenbestrijdingsvloot SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) van de NAVO. Het Belgische schip fungeert als commandoplatform voor de NAVO-vloot in de noordelijke zeeën tot eind dit jaar. Ook de Louise-Marie heeft er een druk jaar opzitten.

"Jullie verzekeren onze veiligheid, niet alleen fysiek maar ook economisch", liet Loones optekenen in aanwezigheid van de bemanning van de twee schepen. Hij benadrukte tot slot ook het belang van de vrijheid van scheepvaart voor ons land, dat, aldus de minister, een open economie heeft en grotendeels leeft van de wereldhandel.